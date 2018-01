Temas de Luis Fonsi, de los más escuchados en “streaming” en fin de año

México.- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi fue uno de los predilectos para los usuarios de la plataforma Spotify, que lo colocó dentro del Top 10 mundial, de las canciones más escuchadas durante la víspera de Año Nuevo, con sus temas “Despacito” y “Échame la culpa”.

La empresa de “streaming” dio a conocer que el tema favorito para cerrar el 2017 fue “Rockstar” del rapero Post Malone, que suma un total de más de 621 millones de reproducciones en su aplicación.

En el puesto número dos y tres, se posicionaron las cantantes Camila Cabello por “Havana” y Dua Lipa con “New rules”, de manera respectiva.

Mientras Luis Fonsi logró alcanzar las posiciones ocho y nueve por las colaboraciones “Despacito”, al lado de Daddy Yankee, y “Échame la culpa” con Demi Lovato.

Otros trabajos que figuraron fueron los de Ed Sheeran con “Shape of you”; Selena Gomez y Marshmello (Wolves); Eminem Ft. Ed Sheeran (River); Maroon 5 (what lovers do) y nuevamente Ed Sheeran con “Perfect”.

Según un boletín de prensa, la vispera de Año Nuevo es uno de los días que registran la mayor cantidad de reproducciones vía “streaming”.

