Toma de posesión de alcaldes en Veracruz se ha realizado en paz Yunes 

Boca del Río, Ver.- El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que las tomas de posesión de los distintos ayuntamientos de la entidad se han llevado a cabo con tranquilidad y paz social.

En conferencia de prensa, detalló que el día de ayer rindieron protesta en 193 ayuntamientos, mientras que esta mañana, lo hicieron en 18 más y a las 17:00 horas se llevará a cabo la última ceremonia, en el municipio de Landero y Coss.

“No hemos tenido ningún problema. En Tamiahua, se presentó un problema, durante algunas horas, pero ya en este momento la situación es de absoluta estabilidad”, aseveró.

No obstante, ante el cuestionamiento sobre un posible secuestro que habría tenido lugar en Tuxpan, señaló que el señor Henry Márquez Escudero, representante de un grupo de pescadores en esa ciudad había desaparecido, pero que esta mañana ya se encontraba en su domicilio.

“Se ha presentado una denuncia, se está investigando cuáles fueron las razones de la desaparición. Hasta este momento, no se tiene información más a fondo, hasta que él no declare. No se ha presentado a declarar hasta este momento, pero lo que está certificado es que, efectivamente, se encuentra ya en su domicilio, en la ciudad de Tuxpan”, explicó.

Asimismo, anunció un cambio en su gabinete al nombrar como nuevo secretario particular, al licenciado David Beristáin, en sustitución del maestro Pedro García Montañez, quien rindió protesta como magistrado.

Mientras que en el lugar que deja Beristáin como titular de la Secretaría Técnica del gobernador del estado de Veracruz, designó a Soledad Peral, quien ha trabajado como colaboradora de Yunes desde hace 30 años.

Por otra parte, mencionó que en esta temporada vacacional los sitios turísticos de sol y playa reportan ocupación de hasta 85 por ciento.

“Los turistas están disfrutando de la belleza natural de Veracruz, de nuestra comida, de nuestra música, de nuestros sitios arqueológicos, y realmente ha sido una muy buena temporada y un muy buen inicio de año para esta actividad, que es tan importante en Veracruz”, añadió.

Ntx.

Conferencia de Prensa https://t.co/W1ogE99NGr — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) 1 de enero de 2018