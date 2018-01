Tijuana.- El equipo de Xolos de Tijuana tiene fe en hacer un buen partido este sábado contra Cruz Azul, primera dura prueba de este Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Así lo consideró el técnico argentino Diego Cocca, quien debutará al frente del club tijuanense con la ilusión de conformar un equipo competitivo, protagonista.

“Nos enfrentaremos a un equipo muy competitivo, va a ser una prueba muy dura para nosotros. Tenemos fe en hacer un buen partido ante Cruz Azul y a medida que pasen los partidos seguir creciendo en confianza y trabajo y estar cada vez mejor”, dijo.

En conferencia de prensa, Cocca subrayó que desea ver a un Xolos con buen trato de pelota, vertical, siempre en busca del arco contrario y fuerte defensivamente.

“Queremos un equipo sólido e inteligente, que se haga protagonista con su estilo de juego, queremos buscar el arco rival, mantener el nuestro en ceros y sumar de a tres”, afirmó.

El director técnico de los fronterizos reconoció que el futuro del defensa Damián Musto sigue en el aire, una vez que es investigado por supuesto dopaje, por lo que desconoce si jugará en Argentina, seguirá en Tijuana o recibirá un castigo.

“No nos queda otra que esperar, se sabe que es todo suposición, concreto no hay nada, el club no ha sido informado de nada por la AFA. Dicen que va a haber una posibilidad de sanción al jugador, pero no sabemos”, destacó.

Sobre la falta de refuerzos, el entrenador admitió que están interesados en un defensor, pero sin dar a conocer nombres a pocos días de enfrentar a “La Máquina” en el estadio Azul.

