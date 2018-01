Myriam Montemayor deleitará con “covers” y temas inéditos en el Lunario

México.- La cantante Myriam Montemayor celebra 15 años de carrera artística desde que resultó ganadora del “reality show” “La academia” y toda esta experiencia la reflejará en un concierto que ofrecerá el 20 de enero próximo en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Siento que he logrado muchas cosas positivas en el plano profesional y también en mi vida personal, aún me falta mucho por recorrer, hacer más discos, más composiciones, realizar más sueños, como el hacer algunos duetos interesantes que me he propuesto con gente muy importante a nivel internacional”, aseguró mediante un comunicado.

La intérprete nacida en Monterrey, Nuevo León, tiene preparadas varias sorpresas para los asistentes, entre éstas duetos y la presentación de temas inéditos, algunos de los cuales compuestos por ella.

“Quiero que vean a una Myriam vocalmente madura y con un estilo diferente que todos podrán apreciar, sólo me queda decir gracias a mis seguidores por seguirme en estos 15 años y gracias a mi familia, esposo e hijo por acompañarme a realizarme como mujer y como profesional”, añadió.

Bajo la producción de Hugo Mejuto, esta presentación será la primera del año de la ex académica, tras lo cual arrancará una gira de conciertos con una imagen renovada, en la que podrán apreciarse los 10 kilos de peso que bajó.

Myriam se ha mantenido vigente durante estos años con presentaciones por toda la República Mexicana. Sus clásicos “covers” la han colocado entre las mejores cantantes del país, por lo que no los dejará de lado en estos “shows” y los alternará con sus nuevas canciones.

Ntx