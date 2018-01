PRD pide pacto de civilidad política y seguridad para periodistas

Ciudad de México.- El presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México (PRD-CDMX), Raúl Flores, señaló que ante los actos de violencia ocurridos el día de ayer en la delegación Coyoacán, durante actos de precampaña de Claudia Sheinbaum, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) debe hacer un llamado urgente a los dirigentes de todos los partidos políticos en la capital a firmar un pacto de civilidad política, pues de ninguna manera pueden seguirse dando ese tipo de eventos que desde cualquier ángulo son condenables y que enrarecen el curso del proceso electoral 2018.

“Soy el primer interesado en que el Instituto Electoral nos llame ya a firmar a todos los partidos condiciones de civilidad política para que se respeten todas las reglas electorales y que se haga una investigación exhaustiva. No vamos a dejar que nadie empañe el proceso, pero cualquier señalamiento o acusación debe probarse para que este proceso no caiga en un ambiente de descalificaciones.

Por eso exhorto a la autoridad electoral a que el pacto de civilidad se firme y se cumpla al pie de la letra. E insistimos en que hay integrantes de la Oficialía Electoral en cada acto para reportar de manera detallada las características de la logística de los actos y la cantidad recursos públicos utilizados, como la copiosa logística que tiene Claudia Sheinbaum en sus eventos, dichos representantes de la autoridad electora deben tener reportes fidedignos también de lo que ocurre en dichas concentraciones”, recalcó.

Al mismo tiempo, el dirigente local perredista calificó de preocupante y sintomático que casualmente y por segunda ocasión, justo en Coyoacán, personas no identificadas hayan llegado a dichos eventos gritando “¡PRD, PRD, PRD!” al tiempo que lanzaron objetos contra la gente en los templetes de los mítines encabezados por la ex delegada de Tlalpan, por lo que exigió a las propias autoridades electorales y a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) una investigación exhaustiva para conocer las identidades y las motivaciones de los responsables.

“Por eso pido a la Procuraduría, a la Fepade y al IECDMX a que tomen cartas en el asunto y que se deslinden responsabilidades, pues no puede seguir prevaleciendo dicha circunstancia. Yo de mi parte y sin adelantar juicios llamo a mis compañeros a conducirse con cordura, tranquilidad y civilidad. No quiero especular pero me parece que el tema en Coyoacán tiene que ver con otros elementos, pues hay grupos que son expertos en hacer este tipo de provocaciones, yo los padecí en el 2009 durante mi candidatura”.

El dirigente perredista se manifestó a favor del respeto a la libre expresión de las ideas políticas, por lo que reiteró su exigencia a las autoridades electorales y judiciales en la ciudad para que se realicen las diligencias necesarias para conocer la identidad de las personas que agredieron a los asistentes a dichos actos, entre ellos a varios reporteros, incluido Ángel Bolaños, del diario La Jornada, y adelantó que si entre los responsables existe algún miembro de su partido de ninguna manera se le va a cubrir o proteger.

“No puedo asumir que los agresores sean miembros del partido por el simple hecho de que gritaban PRD, PRD! Pero no vamos a obstaculizar la actuación de la autoridad competente ni impediríamos que se revise nuestro listado de afiliados si así se requiriera, hasta este momento no identifico a ninguno de los agresores como perredistas, pero quien haya sido debe ser castigado. Lo que pido es que se identifique claramente a los agresores, y si se encuentra algún culpable que se le castigue, no importa quién sea o de donde sea, por eso también le pido a la dirigencia Morena a que deslinde responsabilidades, incluso al interior de dicho partido”.

El también vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Sol Azteca en la Ciudad de México reiteró su solidaridad con los reporteros que han sido lesionados durante la cobertura del actual proceso electoral y se manifestó porque la actividad periodística sea plenamente garantizada bajo los parámetros que marca la propia Constitución Política de la Ciudad de México, pues el Partido de la Revolución Democrática desde su fundación ha sido firme impulsor de las libertades democráticas en la capital del país, lo cual seguirá haciendo desde cualquier trinchera.

““Aprovecho el marco del Día del Periodista para recordar que una lucha de años de nuestro partido ha sido defender la libertad de expresión en todas sus formas, y los reporteros, fotógrafos, Camarógrafos, que diariamente, sin descanso, salen a las calles a realizar su trabajo, no sólo deben ser plenamente respetados, sino que deben ser protegidos en esta ciudad y en todo el país. En este sentido le pido al gobierno de la Ciudad que se brinde todo el apoyo y protección a los periodistas, anticipando cualquier conato de violencia y actuando inmediatamente en su auxilio en caso de ser necesario. Y a los responsables de las agresiones, además de ser castigados, se les debe exigir que resarzan el daño causado a los periodistas”, concluyó.