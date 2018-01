César Juárez advierte a Isaac Dogboe que enfrentará a un guerrero mexica

Por David Torres González

México.- Ya pasaron dos años desde que el mundo del boxeo vio el potencial del entonces “desconocido” César Juárez, mexicano que buscará este sábado el título interino supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el ghanés Isaac Dogboe.

Tras su debut como profesional en 2010, fue el diciembre de 2015 cuando “Corazón” Juárez disputó en San Juan, Puerto Rico, el título de las 122 libras ante el filipino Nonito Donaire en una de las mejores peleas de ese año, y aunque perdió, el mundo lo conoció.

“Esa pelea me catapultó, el mundo del boxeo se enteró quien era César Juárez, llegué como un completo desconocido y dejé buen sabor de boca no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo”, indicó el pugilista (20-5, 15 KOs) en entrevista con Notimex.

En julio de 2016, logró una importante victoria sobre el invicto filipino Albert Pagara y después ligó otras ante Richard Pumicpic y Eugene Lagos; era retador mandatorio al título absoluto de Jesse Magdaleno, quien no pudo pelear por una lesión.

Entonces llegó la pelea por el cetro interino, misma que confía ganar el viernes en la Bukom Boxing Arena de Accra, Ghana, ante el invicto Dogboe (17-0, 11 KOs), a quien pidió preocuparse por enfrentar a un rival mexicano por primera vez en su carrera.

“No me preocupo del africano, él debería estar preocupado, va invicto, pero no ha peleado con nadie, no ha peleado nunca con un peleador como yo, creo que tengo más escuela y experiencia que él”, comentó.

Aunque destacó la calidad de Dogboe, dejó en claro que por su preparación y trabajo realizado, confía en volver a casa como nuevo campeón mundial y ampliar a nueve el número de monarcas mexicanos en la actualidad.

“Dicen que cualquier peleador de cualquier lugar, si no ha peleado nunca con un mexicano no ha peleado con nadie, es la primera vez que él enfrentará a un mexicano y no será cualquiera, enfrentará a un guerrero”, manifestó.

“Sé que es técnico, rápido, hay confianza en el equipo de ganar, el sacrifico realizado no ha sido pequeño, fue mucho el trabajo y el esfuerzo, estamos ansiosos de que llegue la fecha y el título mundial”, agregó.

César Juárez será el primer pugilista mexicano que disputará un título mundial este año, lo que también harán Moisés Fuentes (minimosca del CMB) y Juan Francisco “Gallo” Estrada (supermosca CMB) en febrero.

Ntx