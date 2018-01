Elenco de telenovela “Sin tu mirada” partió tradicional rosca de reyes

México.- Parte del elenco de la telenovela “Sin tu mirada” se tomó un descanso este viernes para partir la tradicional rosca de reyes, en una vecindad, en la colonia Doctores.

La protagonista de esta historia, Claudia Martín, fue la primera en partir el pan, seguida de Cecilia Toussaint, Ignacio Guadalupe, María Fernanda García, entre otros.

El productor ejecutivo Ignacio Sada expresó su gusto por seguir esta costumbre junto con su equipo de trabajo, conformado por actores, técnicos, escenografía, maquillaje, peinados, etcétera.

“Felicidades a todos, mucha salud este año que está comenzando, en sus casas”, declaró el realizador quien ha trabajado en series como “Mi adorable maldición” y “Simplemente María”.

Agregó estar agradecido “con este maravilloso equipo que ha venido trabajando arduamente para poder llevar día a día este melodrama a las familias que amablemente nos abren las puertas de sus casas”.

Claudia Martín platicó que le encanta reunirse con sus colegas para comer rosca “yo pensé que me iba a tocar muñeco, como todos los años, pero no me salió”.

Comentó que este tipo de celebraciones le recuerdan a su infancia “tenía mi colección de monitos en mi cuarto, creo que a todos de chiquitos nos encantaba, es como el último festejo del año, después de Navidad, Año Nuevo; a mí me gusta mucho y está muy divertido”.

Mientras tanto a Toussaint, quien este año trabajará en un material discográfico, le salieron dos muñecos en la rosca y puntualizó que siempre este tipo de momentos son lindos para compartir.

“La verdad pasan días y no nos vemos o no sabemos dónde está el otro, han sido jornadas laborales muy fuertes, casi no tuvimos vacaciones, pero bueno, siempre se agradece el año trabajando con gente tan amable y agradable”, concluyó.

