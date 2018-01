Trump se dice un “genio muy estable” al defender su capacidad mental

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se describió como un”genio muy estable”, al defenderse este sábado en una serie de mensajes por Twitter de las críticas que cuestionan su estabilidad mental.

“Ahora que la colusión rusa, después de un año de intenso estudio, ha demostrado ser un engaño total para el público estadunidense, los demócratas y sus perros falderos, los medios tradicionales, están sacando el viejo libro de estrategias de Ronald Reagan y gritando estabilidad mental e inteligencia”, escribió Trump.

“En realidad, a lo largo de mi vida, mis dos mayores activos han sido la estabilidad mental y ser realmente inteligente”, señaló el presidente en una asombrosa defensa de su capacidad mental y de su aptitud para el cargo.

“Pasé de MUY exitoso hombre de negocios, a la cima de estrella de TV, a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que calificaría no como inteligente, sino genio … ¡y un genio muy estable!”, señaló.

Trump respondió así a las críticas vertidas en el libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House,” (Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump”), de Michael Wolff, que salió a la venta este fin de semana, e incluye entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca que describen a Trump como un presidente desinformado y en ocasiones errático.

En el libro de describe también la imagen de un presidente que no conoce ni se preocupa por la política y no parece estar consciente de las responsabilidades que conlleva su cargo.

Un abogado de Trump emitió una amenaza al autor y al editor del libro para que cesaran y desistieran de su publicación, aunque sin que la advertencia haya tenido hasta ahora ningún efecto.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó el libro de Wolff como una “completa fantasía”.

En una entrevista con la cadena británica BBC Radio, Wolff reiteró su creencia de que se está volviendo una opinión extendida que Trump no es apto para la presidencia y dijo que es “claramente un emperador que no tiene ropa”.

“La historia que he contado parece presentar esta presidencia de tal manera que dice que no puede hacer su trabajo”, dijo Wolff en la entrevista. “De repente, la gente va por todas partes, ‘Dios mío, es cierto, no tiene ropa’. Ese es el trasfondo de la percepción y el entendimiento que finalmente terminará (…) esta presidencia”, señaló.

NTX