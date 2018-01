Manlio se ampara para evitar ser detenido por gobierno de Chihuahua

El Arsenal/Redacción.

México.- Este día fue confirmado de manera publica que el exsenador Manlio Fabio Beltrones Rivera solicitó un amparo para evitar que sea detenido “de manera arbitraria” como ocurrió con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario nacional adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exdiputado federal y exsenador por Coahuila, quien fue imputado y vinculado a proceso como presunto responsable del delito de peculado agravado.

Esta información fue dada a conocer por el abogado del exsecretario nacional adjunto del tricolor, Alejandro Gutiérrez, Antonio Collado, quien denunció además que su cliente ha sido torturado y se le han ofrecido que sea testigo protegido y declare contra funcionarios federales, como Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores; y contra el mismo Manlio Fabio Beltrones.

Al tiempo que dijo que Beltrones solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión y donde además solicita a las autoridades que le informen si hay alguna investigación en su contra, adelantó que ya presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el Gobierno de Chihuahua, a cargo de Javier Corral Jurado, por actos de tortura.

Esto ocurre luego de que el pasado 21 de diciembre, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer el arresto de del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez acusado de estar involucrado en el presunto saqueo a las arcas de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo para beneficiar al partido en las elecciones de 2016.

El diario señaló que es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior Gobernador del estado de Chihuahua, Cesar Duarte de quien se dice se encuentra escondido en Estados Unidos y es protegido por el gobierno Federal.

Quien participó en el entramado para llevar a las campañas del PRI en 2016 dinero del erario chihuahuense. Donde las empresas implicadas en el caso son Samex, Sinax, Sisas, Sinas y Despacho de Profesionistas Futura. Además de que Gutiérrez habría usado a Jet Combustibles para simular un contrato de prestación de servicios al Gobierno de Duarte Jáquez.

Donde con documentos y facturas de servicios inexistentes fueron desviados 246 millones que sacaron de las arcas de Chihuahua para la campaña del PRI.

Por su parte Beltrones se defiende.

Ante estas acusaciones el exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y a su Fiscalía de vulnerar el debido proceso y alimentar irresponsablemente la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral.

Explicó que la transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda hacia los gobiernos locales no es un tema de partido, sino que se trata de una actividad regulada por las leyes como el Presupuesto de Egresos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Calificó de “inverosímil que el Presidente del CEN del PRI haya instruido a un gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al propio Ejecutivo Estatal en el marco de sus atribuciones”.

En tanto el actual gobernador Javier Corral este día en conferencia de prensa ratificó la denuncias en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y confirmó que Manlio Fabio tiene hasta el momento un amparo contra tres posibles escenarios uno para evitar ser detenido, dos para evitar ser citado en el caso y tres para tener acceso al expediente de este proceso contra Gutiérrez Gutiérrez.

Con información de agencias y de Ntx.