Demi Lovato incendia las redes en traje de baño

México.-La cantante estadunidense Demi Lovato comenzó el año mostrando su figura en su cuenta de Instagram para deleite de sus fans.

Con más de 64 millones de seguidores en la popular red social, Lovato comparte sus fotografías en traje de baño demostrando que sus episodios de depresión por su apariencia física están siendo superados.

La exestrella de Camp Rock de Disney compartió una imagen en la cama con la leyenda ‘Cuando cambias tu cama’ superando el millón de ‘Me Gusta’.

La intérprete de Tell Me You Love Me publicó una fotografía con un traje de baño a rayas en donde se pueden apreciar sus tatuajes en los brazos consiguiendo más de tres millones de ‘Me Gusta’ y un sinfín de comentarios.

En la misma alberca, la cantante presumió sus curvas en otra instantánea en donde alcanzó el millón de ‘Me Gusta’ en cuestión de tres horas.

Excelsior