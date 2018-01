Ricardo Anaya promete el mejor gobierno de la historia de México

México.- El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que trabajará todos los días con todas sus fuerzas para ganar la elección el 1 de julio y hacer “el mejor gobierno que haya tenido México en su historia reciente”.

Durante un evento de precampaña en Toluca, Estado de México, el aspirante recordó que después de décadas de gobiernos priistas, en el Estado de México no se puede vivir ni seguro ni en paz, pero que con el triunfo de la coalición Por México al Frente, cambiará la realidad de las familias de esa entidad.

De igual forma, agregó que el país no necesita un cambio lleno de locuras y de ideas antiguas y fracasadas, como perdonar a los criminales, sino un cambio con visión de futuro, inteligente y profundo.

Anaya Cortés reconoció la propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de impulsar la propuesta para que el país tenga un salario digno; agregó que la propuesta de la coalición Por México al Frente es ir por más crecimiento económico y un aumento al salario mínimo.

“Lo vamos a hacer de manera inteligente, gradual, de manera responsable, porque hay que guardar un equilibrio, hay que aumentar el salario mínimo para beneficiar a los trabajadores, pero también hay que cuidar […] no desatar inflación, que no haya desempleo y que la gente no se contrate en la informalidad”, resaltó.

Ntx.