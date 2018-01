Los 15 minutos de Corral y el blindaje de Manlio

Por Francisco Garfias.

El escándalo del desvío de recursos a las campañas del PRI en el 2016 ha puesto bajo los reflectores a Javier Corral. Es héroe anticorrupción para unos; “torturador” para los otros.

Sería absurdo negar que el gobernador de Chihuahua ha logrado atraer el respaldo de buena parte de la inteligentzia.

Los intelectuales le aplauden la denuncia de que el gobierno federal le retiene recursos en represalia por la investigación que llevó a la cárcel al beltronista Alejandro Gutiérrez, otrora secretario general adjunto del PRI; pero también el atrevimiento de poner a la defensiva a la SHCP.

Corral ha logrado el acompañamiento de las más altas instancias del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.

Le dio al clavo con el tema. No hay duda que hoy más que nunca tiene validez la consigna que invariablemente escuchamos en las manifestaciones: “el pueblo, se cansa, de tanta pinche transa…”

El gobernador de Chihuahua ha obligado a los personajes emblemáticos del sistema –presidente de la República y candidato del PRI incluidos- a reaccionar ante su denuncia pública.

Peña Nieto dice que más bien le parece “un acto político” el proceder de Corral. José Antonio Meade retoma la denuncia que hizo su abogado ante la PGR -por el mal trato que Gutiérrez recibe en la cárcel- y dice que Javier Corral “miente y tortura”.

El panista no se amedrenta. Adelanta que llevará a la Suprema Corte el freno a los 700 millones de pesos.

Y no, no es que me haya retractado de lo escrito ayer en este espacio. Pienso que el gobernador del PAN es un chivo en cristalería.

Trae agenda para el 2024. Quiere transformarse en líder de la oposición y llegar con fuerza a la elección presidencial de ese año.

No hay duda que ha dado un paso adelante en esa dirección.

La bronca que enfrenta, sin embargo, es la violencia en Chihuahua y la incapacidad mostrada para controlar al crimen organizado que enluta a su estado.

No es lo mismo venir a la Ciudad de México a dar una conferencia de prensa arropado por notables que encabezar con éxito el gobierno en un estado que volvió a perder la tranquilidad que había recuperado parcialmente.

Le queda un largo camino que recorrer.

Corral, además, se quejó de que no tenía ni para pagar aguinaldos, pero mañosamente omitió decir que en el 2017, el estado que gobierna recibió 2 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado.

El dato no encajaba en su denuncia.

Manlio Fabio Beltrones ya está blindado. Una juez federal, María Dolores Núñez Solorio, le otorgó un amparo por el caso del presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI, cuando era presidente de ese partido.

Al sonorense no pueden girarle orden de aprehensión, ni hacerlo comparecer, ni citarlo a declarar.

La suspensión provisional, sin embargo, sólo puede proteger al quejoso en caso de que el mandato judicial o ministerial sea por un delito que en el Sistema de Justicia tradicional no es grave o que en el Oral Acusatorio puede ser procesado en libertad, aclaró la juez.

Fue concedida en tanto se de a conocer a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva, dice el amparo 111072017.

El que quedó desamparado es Alejandro Gutiérrez. Su abogado se quejó ayer que lo tienen aislado, vigilado las 24 horas para que no hable con otros presos; que lo bajan a la enfermería y lo presionan para que declare en contra de dirigentes del PRI nacional.

Pero de eso nadie habla. ¿Quien va a defender a un preso?

Los dirigentes del PAN, PRD y MT, que conforman la Coalición “Por México al Frente”, también se solidarizaron ayer con Javier Corral y su exigencia de que se transfieran a la entidad los citados 700 millones de pesos.

Damián Zepeda, PAN; Manuel Granados, PRD, y Dante Delgado, MC, suscribieron un comunicado en el que respaldan la exigencia del gobernador de Chihuahua.

Y reprueban que el Gobierno Federal “intente obstaculizar la lucha contra la corrupción”.

“Garganta Amarilla” da como un hecho el descarte de Alejandra Barrales como candidata del Frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La ex dirigente del PRD selló su suerte cuando declaró que le gustaría que Miguel Mancera fuese el coordinador de la campaña de Ricardo Anaya.

Pero también cuando firmó el acuerdo con los partidos del Frente y cedió la candidatura presidencial al PAN, sin exigir un mínimo de apertura para que el jefe de gobierno pudiera competir.

“Eso molesto a Mancera”, puntualizó la fuente.

La senadora con licencia ya se las huele. Por eso ya no se mueve con el mismo entusiasmo.

La pifia de Barrales abrió las posibilidades a Salomón Chertorivsky y Armando Ahued. El segundo cree que puede, el primero es el que con más entusiasmo se mueve para lograr la candidatura.

Garganta también nos dijo que ADN, la principal corriente del PRD, ha bloqueado acuerdos para que se concrete el Frente en Chiapas y Yucatán.

¿Será el pago de su líder, Héctor Bautista, a los favores que ha obtenido del Gobierno federal? Es pregunta.

