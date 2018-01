PRI eligió candidato cercano a la gente, PAN y Morena se autoimpusieron

México.- El senador Javier Lozano sostuvo que el PRI es el único partido “que si olfateo bien las cosas”, y puso un candidato presidencial más cercano a la ciudadanía, mientras que en Morena y el PAN se autoimpusieron desde sus propias dirigencias.

“Ellos mismos se designaron como candidatos, no tienen vergüenza, y encima critican el dedazo”, expresó el senador que renunció hoy a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN).

Enfatizó que apoyará al precandidato del PRI, José Antonio Meade, “porque es lo que más le conviene a México, porque fue mi compañero de gabinete, porque lo conozco como padre de familia, como servidor público”, y porque se trata de la viabilidad y el futuro del país.

En entrevista radiofónica con José Cardenas, sostuvo que Meade, hoy por hoy, es el mexicano que tiene mayor experiencia en la administración pública federal.

“Así como hace 12 años yo me voltie, estando en el PRI, me voltie y apoye un Felipe Calderón en el PAN, porque consideraba que era lo que más le convenia a México. Hoy hago exactamente lo mismo con Pepe Meade, no creo que haya nadie que se le compare en capacidad, talento, honorabilidad, trayectoria”, apuntó.

Lozano resaltó que se trata de un ciudadano sin partido político, que no ha tenido ni un sólo señalamiento, que es lo que nos conviene como país, más allá de popularidades, simpatías y ocurrencias.

El senador dejó en claro que el PRI no tiene el monopolio de la corrupción. “Y el PAN que ahora se trae, y el PRD y los hipócritas de Morena, por favor, el tema de corrupción es general, no es de un partido político”.

Dijo que trabajará para que la gente sepa quién es José Antonio Meade, “y también que me permita dar a conocer quién es este joven dictador, Ricardo Anaya, que no solamente destruto al Partido Acción Nacional, sino que ahora también quiere destruir la administración pública de nuestro país”.

