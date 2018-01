Los “Golden Globes” o el funeral feminista

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El pasado domingo 07 de enero fuimos testigos de un capítulo más de la larga farsa victimista-chantajista que han montado algunas partidarias faranduleras de la mitología feminista: la 75 entrega de los Golden Globes.

Acostumbradas a actuar, y casi siempre mal, las “actrices” que se dieron cita en la entrega de dichos premios se pusieron de acuerdo para asistir vestidas de negro, dizque para protestar por el ambiente de “abuso y acoso sexuales” que han afectado al negocio fílmico de los EEUU.

Y ahí estaba una sala repleta de damas vestidas de negro, como si se tratara de un funeral. Obvio, al color negro de la vestimenta se sumaron los lloriqueos y los discursos encendidos e indignados, siguiendo la más fiel pauta de la propaganda instaurada por el Ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945, Joseph Goebbels: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”.

¡Ah, y luego se molestan cuando uno las llama “feminazis”!

Así es. Siguiendo el patrón propagandístico de la Alemania nazi, las faranduleras feministas le han apostado a la repetición ad nauseam de sus mantras y consignas para influir sobre cerebros débiles, sobre todo dentro de las altas esferas gubernamentales y los medios masivos de comunicación. Esta vez, las feminazis del espectáculo llamaron Total Black a su táctica propagandística y, obviamente, todas ellas se mostraron afines al movimiento mediático llamado Time’s Up, organizado dizque contra “el acoso y el abuso sexuales”.

Y, claro, de nuevo la gente medianamente pensante, como ustedes y yo, mis apreciables lectores, se quedó esperando las pruebas de tanta afirmación estridente y lacrimógena.

Y no puede ser de otra forma, porque la gente medianamente pensante, que se sabe perteneciente a una sociedad moderna, donde sólo tienen peso las afirmaciones que se acompañan con pruebas fehacientes, espera que toda acusación, sobre todo de orden penal, vaya acompañada con elementos suficientes para demostrar la comisión del hecho delictuoso y para exhibir al responsable.

La gente inteligente se volvió a preguntar: ¿en dónde están las pruebas? Y, nuevamente, esa gente se quedó esperando, con la decepción a cuestas, porque la mitología feminista, fiel a su esencia falsa y fantasiosa, recurre sobre todo a ideas irracionales y a posturas viscerales. Lo suyo no es la racionalidad científica, sino esa cosa que hoy en día ha sido llamada la posverdad. No lo olviden: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”.

Por eso, quienes apostamos por el Proyecto de la Modernidad (ciencia, libre mercado, democracia y laicidad) rechazamos, de forma tajante y rotunda, toda esa basura mitológica llamada feminismo, bajo cualesquiera de sus modalidades.

Y por supuesto que el feminismo farandulero, como el que se desplegó en los Golden Globes, resulta todavía más aborrecible, ya que deviene increíble, pero de veras increíble, que dentro del ámbito fílmico, en donde se tienen los medios idóneos para grabar cualquier cosa en audio y video, no exista grabación alguna que demuestre la dimensión paranoica del abuso y del acoso sexuales del que se quejan las feminazis.

¡Simplemente es increíble! ¡Sólo gente imbécil puede prestar oídos a tanta paranoia feminista!

Y no sólo me refiero al enorme poder que tienen hoy en día los teléfonos inteligentes, sino al fácil acceso que se tiene a micrófonos minúsculos y a cámaras escondidas dentro del mundo hollywoodense desde hace varias décadas. Cabe recordar cómo se echó mano del espionaje dentro del show business por parte del paranoico senador anti-comunista Joseph McCarthy, a mediados del siglo XX, justo al inicio de la Guerra Fría.

Por otro lado, ¿a cuántos políticos, artistas y deportistas han filmado consumiendo drogas en “ambientes controlados o privados”, por ejemplo?

¡Y ahora resulta que, con más tecnología y más oportunidades para grabar incluso clandestinamente a la gente, no existe una cascada de pruebas fehacientes para demostrar todo cuanto dicen las militantes de la paranoia feminista!

¡Carajo, pero cuánta pendejada! Y el hecho de que haya gente que lo crea nos da una idea de cuánta gente pendeja hay en este mundo.

Todo esto es un insulto a los millones de años de evolución humana. Tantos siglos acumulados para que nuestro cerebro se desarrollara hasta donde lo ha hecho… ¡para que mucha gente no use su pinche cerebro!

Para colmo, la hipocresía, el arribismo y el oportunismo a todo galope, como en el caso de Oprah Winfrey, que hasta utilizó los Golden Globes como plataforma de lanzamiento político. Buen negocio ése de montarse en la “lucha contra el acoso y el abuso sexuales” sumándole el “soy negra”, el “soy mujer”, el “soy exitosa”, el “fui discriminada”, etc.

Buenos bonos ideológicos para saltar a la política por parte del Partido Demócrata, ¿no creen?

¡Y qué tal la mexicana Salma Hayek! Creo que es la primera vez, en décadas de “carrera artística”, que Salma no se presenta mostrando las tetas a medias y con vestidos a punto de reventar por el silicón. ¿Será porque ya no necesita el apoyo de Harvey Weinstein para uno más de sus “churros” fílmicos? ¿Será porque ahora va a interpretar un nuevo papel: “la víctima de Weinstein”?

Lo que más me encantó fue que hay público que tiene buena memoria y, de inmediato, comenzó a subir las fotos de todas las “artistas” que, antes de ser las “víctimas de ese monstruo sexual llamado Harvey Weinstein”, gustosamente se tomaban fotos con él, son su “padrino”, su “amigo”, su “promotor”, su “bendición”, etc.

¡Caray, pero cuántas deferencias y calificativos positivos para un “delincuente sexual” de tiempo completo!

A mí, todo este rollo de la paranoia feminista en el ámbito farandulero siempre me ha parecido, a manera de hipótesis, una convenenciera resignificación de viejos actos de prostitución para conseguir papeles. Y miren que yo no tengo nada contra el negocio de la prostitución de carácter privado y empresarial, pero la hipocresía me parece aberrante.

Para terminar, debo resaltar un hecho que espero resulte ilustrativo para todos los varoncitos tarados que, en su afán por pasar como “progres”, se han puesto del lado de la mitología feminista.

En la entrega de los Golden Globes, James Franco resultó premiado, y de nada le sirvió haberse sumado al show de la vestimenta negra, ya que, a las pocas horas de recibir la figurilla respectiva, fue acusado de “acoso sexual” por tres “actrices”.

Es muy importante destacar este hecho, porque ya ven cómo hay varoncitos idiotas que creen que por apoyar al feminismo quedarán indemnes ante la androfobia inherente a éste. Ya ven que no.

Así que, mis queridos varoncitos “progres”, piensen detenidamente si quieren pasar por manginos, por femininos o por feministos. Ni así estarán seguros, ni así serán aceptados como “aliados”.

En fin, terminemos diciendo que los vestidos negros que invadieron la 75 ceremonia de los Golden Globes daban cuenta de un funeral: el funeral de la razón.