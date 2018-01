Ahued confía en que capitalinos elegirán al mejor candidato del Frente

México.- Armando Ahued, precandidato del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, confió en que la encuesta, que se realiza a partir de este vierne y hasta el domingo, determine al candidato con el mejor perfil para representar a la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”.

“Que esta encuesta defina quién de los tres precandidatos tiene la mejor competitividad para ganar y representar al Frente”, señaló en entrevista con Grupo Fórmula.

Destacó que durante estos días de precampaña ha tenido oportunidad de estar en contacto con agropecuarios, empresarios, amas de casa, jóvenes; además de recorrer las 16 delegaciones, donde se ha adentrado a los mercados, vecindades y colonias para escuchar a la gente y al mismo tiempo expresarles por qué es la mejor opción para ser candidato del Frente.

“Me he topado a mucha gente que he apoyado desde el punto de vista de salud y sigo con mis propuestas; ahí está mi currículo, está mi trayectoria de 35 años que he servido a la ciudad, 11 en la Secretaría de Salud”, recalcó.

Destacó también que durante su labor en el gobierno capitalino ha tenido grandes logros, entre ellos mencionó El médico en tu casa, El médico en tu chamba, los cuales se han replicado a nivel nacional.

Sin embargo, mencionó, también he vivido momentos de adversidad como la influenza en 2009, las inundaciones, contingencias ambientales, la explosión en el hospital infantil en Cuajimalpa y el sismo de septiembre.

“Me ha tocado vivir momentos de mucha angustia y siempre he dado resultados y eso es lo que presento a la gente: mi trayectoria, mis resultados, mis momentos de adversidades y cómo los he resuelto”, apuntó.

Dijo tener el diagnóstico de la Ciudad , por lo que en su momento presentaría la “receta para capital”, así como las políticas y acciones para continuar al trabajo que viene realizando el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Aseveró que hoy en día el reto es volver a ganar la confianza de los capitalinos y que crean en base a resultados y al trabajo que se ha realizado.

“Cada uno de los adversarios dará sus elementos pero yo creo que el enemigo a vencer es recuperar la confianza de la gente, que crean que somos capaces de enfrentar y resolver la problemática y solucionarles sus problemas”, finalizó.

Ntx.