Propuestas y personalidad, el contraste de Meade con otros candidatos 

México.- Aurelio Nuño afirmó que frente a quien lleva 20 años buscando “el poder por el poder” o quien sólo ha tenido un cargo de subsecretario, José Antonio Meade tiene la madurez, la formación, la experiencia y el talante para ocupar la Presidencia de la República.

Aseguró que los contrastes en las propuestas y en las personalidades de los aspirantes son lo que favorece al precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es quien más crece en conocimiento y en intención de voto entre la gente.

El coordinador de campaña de Meade Kuribreña consideró que esa tendencia continuará y seis meses, de aquí a las elecciones, serán suficientes para que la población se concentre en la personalidad y en las propuestas de los candidatos.

Señaló que Andrés Manuel López Obrador lleva 20 años buscando el “poder por el poder”, no tiene propuestas nuevas porque ya se le acabó la imaginación, no ha tenido empleo y no justifica de dónde se mantiene.

En tanto, apuntó, Ricardo Anaya, quien busca la candidatura en coalición, basa su experiencia en el sector público en haber sido subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Por ello, reiteró que José Antonio Meade tiene la mayor preparación y experiencia para llevar a México al siglo XXI, con certidumbre económica, con empleos y con la transformación educativa para que el país siga adelante.

Consideró en entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta que las opciones son muy claras, sobre todo en un entorno donde no hay certidumbre y ese es lo que necesita México, y los mexicanos podrán tomar una decisión a partir de la experiencia de cada aspirante a dirigir el país.

“Eso implica conocimiento de muchas áreas, en lo político, en lo económico, en lo internacional; estamos frente a un hombre con experiencia”, aseveró Aurelio Nuño.

Aseveró que será mediante la educación como se podrá progresar y garantizar a las próximas generaciones una herramienta que les permita elegir su futuro y desarrollar sus conocimientos y habilidades en un entorno de estabilidad económica que lleva a mayores inversiones y empleos.

Respecto a la integración de Javier Lozano a la campaña de Meade, Nuño reconoció al expanista a un hombre de conocimiento y valor que aportará experiencia y calidad al equipo del aspirante priista.

