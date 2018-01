El revoltijo de partidos y el fantasma del abstencionismo y voto cruzado que ronda en Quintana Roo

Por Miryam Gomezcésar.

¡Vaya que este primer mes del año inicia acelerado! El agitado ambiente en el escenario de la política local, que al igual que el nacional, está agitado como nunca antes ante la gravedad de la información generada sobre la supuesta manipulación y desvío de los recursos públicos en instituciones oficiales y gubernaturas que desviaron a la campaña presidencial. Los cambios, las renuncias de funcionarios y los nuevos nombramientos, han creado un sinfín de rumores de carácter político, difíciles de asimilar.

Lejos quedó la promesa del Gobernador Carlos Joaquín González cuando advirtió a su gabinete que no permitiría a nadie utilizar su encargo con fines políticos, reforzada hace poco cuando en una reunión con su equipo de colaboradores, les pidió no distraerse y que quien quisiera participar en el proceso electoral, que renuncie para que puedan dedicar su tiempo a participar en el proceso de selección interna de su partido.

Algunos le tomaron la palabra y presentaron su renuncia dejando tras de sí un desempeño que poco abona para lograr una contienda exitosa. Se entiende que algunas renuncias son por el deseo de participar como parte de un proyecto personal; otras fueron palomeadas en busca de concretar el proyecto del mandatario y otras más, de quienes lo van a intentarlo a como de lugar, pese a su realidad. Lo cierto es que no hay unidad, ni existe lealtad en todos los que quieren participar, no tienen palabra de honor, ni suficiente capacidad financiera para lograr fines tan personales.

Parece que hubo quien al gobernador no hizo caso o pensó que la advertencia era de mentiritas porque por los tiempos en el calendario electoral, varios funcionarios para poder participar en el proceso electoral, antes, para obtener una candidatura, se involucraron en el proceso interno del PRD, sin cuidar formas, sin reparo y sin anuencia del preciso y se dice que, en el pecado llevarán la penitencia.

Un dato importante que los acelerados conocen es que, aunque tengan la candidatura de un partido en la mano y se inscriban ante el INE, su participación no está garantizada porque las alianzas locales aún no están determinadas y la información emanada de los partidos políticos sobre sus figuras para representarlos en el concurso, varía todos los días.

El absurdo menage intrapartidista que pocos entienden y aceptan porque como gobierno sus resultados son magros pese al optimismo discursivo, la lentitud para resolver los compromisos de campaña del gobernador y la sumisión de los diputados locales al Ejecutivo, pesará más si además los candidatos palomeados tampoco tienen el peso necesario de la popularidad que impulse la opción electoral y que exige una lucha tan compleja como la que vendrá.

En el PRI también están echos bolas y no por gordura sino porque no hay definición todavía de los nombres de sus candidatos y, de los que se mencionan, no son figuras que garanticen recuperar espacios perdidos que los ayude a ser, de nueva cuenta, la primera fuerza política del estado.

Hasta el momento, las propuestas para la integración de los Cabildos para los Ayuntamientos de las once presidencias municipales así como para diputaciones federales y la fórmula para las senadurías, son mencionadas figuras que con su participación en elecciones anteriores llevaron al fracaso a este partido que está en plena crisis y decadencia. Costará mucho trabajo dejar de ser a nivel nacional el partido más rechazado por los ciudadanos.

De las renuncias tal vez la más llamativa es la del controvertido ex alcalde de Solidaridad, Miguel Ramón Martín Azueta a la jefatura de la Oficina del Gobernador, para contender como candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación por el Distrito 1, correspondiente a los municipios de la zona norte Tulum, Solidaridad, Cozumel, Lázaro Cárdenas y la zona rural de Benito Juárez, probablemente sea el único funcionario del gabinete con garantía de estar palomeado por Carlos Joaquín.

Hernán Villatoro, líder estatal del PT, asegura que en el estado este partido irá solo, lo cual representa un riesgo si consideramos que en la anterior contienda no alcanzó, al igual que Movimiento Ciudadano, el porcentaje de votos suficiente para mantener su registro y tuvo que hacer malabares para permanecer, por lo que asegurar que este partido va solo podría tratarse de un amague chantajista para lograr mejores posiciones en la repartición de espacios de elección popular aunque lleva figuras importantes como candidatos, nada está escrito y este partido, más el de Encuentro Social están en la etapa del estire y afloje en las definiciones ¡Qué nervios!

Por lo pronto el PVEM ya está satisfecho, consiguió encabezar las candidaturas de las presidencias municipales de Benito Juárez y Puerto Morelos en alianza con el PRI y el PANAL. El tricolor ya emitió su convocatoria, se espera el resultado una vez que realicen su Convención de Delegados en la que se definirán los nombres para la mayoría de sus candidaturas aunque algunas se determinarán por la Comisión para la Postulación de Candidaturas.

En el PRD donde hay una guerra abierta por los espacios, los que tanto criticaron al Morena y al PRI por llevar candidatos externos como propios, hacen lo mismo al apoyar figuras ajenas como los ex secretarios el de Sefiplan, Juan Vergara y de Sintra, Jorge Portilla, más los que se acumulen en la selección interna de esa organización.

Pero en ese partido no respetan acuerdos con la dirigencia del PAN, aferrados a imponer su criterio que al albiazul desdeña sobretodo en los nombres para encabezar las más codiciadas candidaturas a las presidencias municipales en la zona norte las diputaciones federales y la fórmula por las senadurías.

Para los aspirantes participar implica un esfuerzo tremendo que requiere algo más que una buena presencia, ideas claras, un proyecto aterrizable y un discurso bien articulado, es necesario arriesgar recursos en su mayoría irrecuperables, más allá de los aportados por el INE, es necesario invertir mucho dinero para el gasto corriente, un recurso que no todos los acelerados tiene.

Si bien es cierto que por razones del calendario electoral varios funcionarios renunciaron a su encargo para poder participar, también lo es que en Quintana Roo. Las apuestas van y vienen sobre los nombres definitivos por cada partido y alianza porque, hasta el momento, en la grilla palaciega lo único seguro es que todo es incierto.

Será interesante conocer, más allá de candidaturas y alianzas, cómo queda la integración del gabinete y si con el relevo en algunos espacios importantes se logra distinguir el rumbo que intenta tomar este gobierno que tiene un rezago heredado muy pesado, más el propio acumulado que no logran disminuir y la realidad post electoral, porque, de no apretar el paso, podría sorprenderlos para mal. Morena crece como con levadura y, ¡ahí está el detalle! como dijera Cantinflas.

Pero con todo este embrollo y ante el desencanto social a la mediocridad de lo que hay, lo que más debiera preocupar a los interesados en participar es el hartazgo de los ciudadanos a la complicada circunstancia alrededor del proceso, con evidente tendencia al abstencionismo y al voto cruzado porque por experiencias anteriores, se vota por el nombre y no por partidos o alianzas, de darse, esto podría significar un fracaso político para los partidos en el poder y un triunfo para la verdadera izquierda pero como se ve, sólo garantizado para la Presidencia de la República.