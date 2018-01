“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

El fortalecimiento del PRI

En las últimas dos semanas, y como presagio de lo que es una contienda electoral tan relevante como la que se desarrolla este 2018, los ataques entre los distintos partidos y grupos políticos han sido muy fuertes.

Mientras el señor López, se dedica a intentar señalar debilidad en los priistas al pretender escenificar una jugada de sustitución del precandidato José Antonio Meade, Ricardo Anaya monta un ataque desde Chihuahua contra Manlio Fabio Beltrones, por un supuesto desvío de recursos sobre el cuál no tienen pruebas, ni sustento.

No se dan cuenta los adversarios que golpe que no debilita, fortalece; y es justo lo que está sucediendo al interior del Partido Revolucionario Institucional. El priismo se ha unido y cierra filas, por los ataques de sus adversarios que dejan en claro que su partido si está en el juego, y con posibilidades de triunfo. Señal que muchos grupos necesitaban para mantener la unidad que da fortaleza al Revolucionario Institucional.

Así, el pasado miércoles Miguel Ángel Mancera dejó entrever que está enfocado en trabajar en el modelo de Gobierno de Coalición, lo que dará la gobernabilidad a quien resulte triunfador de la contienda electoral del 2018, queda claro que la traición de que fue objeto, al cerrársele la posibilidad de contender por la candidatura del Frente Ciudadano, podría cobrarla al impulsar con quien gane una coalición, que brinde estabilidad, y la posibilidad de gobernar tras la dura contienda electoral que estamos viviendo.

Los priistas saben cómo aprovechar los ataques y golpes para salir fortalecidos, y conocen que sus adversarios están conscientes de que por mucho que intenten sacar a José Antonio Meade y al PRI de la contienda, la institución política está dentro y tiene con qué ganar.

Los Triunfos de Trump

Tómelo con atención.- Sin lugar a dudas no podemos cegarnos, y dejar de observar los avances que en las últimas semanas ha logrado Donald Trump, como Presidente de los Estados Unidos; para muchos pueden ser no significativos, sin embargo para los norteamericanos, es importante el lograr la Reforma Fiscal con beneficios e incentivos para la inversión y generación de empleos. De igual forma, aunque no se ha logrado una Reforma Migratoria, el simple hecho de que los migrantes residentes en la Unión Americana sean disciplinados por vivir con temor, es suficiente para el sentimiento norteamericano.

Las amenazas contra México, han ido generando un buen sabor para los norteamericanos, a grado tal que aunque conscientes de que la salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte les perjudicaría, muchos grupos apoyan ya la ruptura.

Claro que sigue teniendo enemigos y un importante sector de la sociedad norteamericana, señala la derrota del Obama-care, las publicaciones que le exhiben como falto de experiencia y mal gobernante, etc… siempre habrán negritos en el arroz; sin embargo Trump, ha logrado triunfos que llegan al sentimiento de superioridad de los estadounidenses, y ello se traducirá en votos para su reelección.

Beltrones un político completo

Tómelo con interés.- Golpe que no debilita te fortalece. Sin duda por su experiencia, sensibilidad, capacidad de análisis, y de gestión, Manlio Fabio Beltrones, es reconocido como el político más completo que tienen nuestro país. Un hombre con una gran visión que es institucional, y que cuando se trata de construir y fortalecer a México, ha sabido conciliar y actuar.

En las últimas semanas, Beltrones Rivera, se ha visto en el centro de un “huracán político”, que pretendieron crear Ricardo Anaya y Javier Corral; sin elementos probatorios, y sí como parte de una estrategia para golpear al Partido Revolucionario Institucional, el Gobernador de Chihuahua señaló un desvío de recursos durante la gestión de César Duarte, para la operación del PRI en el año 2015, lo que según él, derivó en un “recorte” de 700 millones de las participaciones federales. En pocas horas las autoridades de la Secretaría de Hacienda, dejaron en claro que nunca hubo tal recorte o retención, y que al estado de Chihuahua le entregaron un porcentaje mayor al que le correspondía de participaciones federales.

Así, queda al descubierto una trampa o un escenario sin fundamento, mediante el cuál Ricardo Anaya y Javier Corral, pretendían dar un duro golpe al PRI y a Manlio Fabio Beltrones, lo que ha servido para unificar a priistas, y fortalecer al partido y al político, que sabe sortear estos embates.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.