Video. Pide AMLO a PRI y PAN no incitar la violencia política; evidencia a publicista venezolano

México. El precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus adversarios no incitar la violencia política como parte de una estrategia de cara a la elección del próximo 1 de julio.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el tabasqueño advirtió que el publicista venezolano Juan José Rendón podría estar jugando un papel importante en la “guerra electoral” desatada en su contra e, incluso, sería el estratega detrás de las pintas que aparecieron en calles de Venezuela.

En ese sentido, López Obrador dijo que puede tolerar toda la serie de señalamientos en su contra, pero pidió al PRI y PAN mesura sobre las formas de conducir sus ataques, al considerar que estos podrían desencadenar episodios de violencia.

“Lo único que le pediría a los que contrataron a este señor, es que cuiden que no se vaya a promover la violencia en el país, me refiero a la violencia política. Yo no tengo ningún problema de que implementen la guerra sucia: el peligro para México, lo de las bardas pintadas en Venezuela, compararme con el finado Chávez, la injerencia supuesta de Rusia, que soy mesiánico y populista, todo eso no es decente, pero está permitido. Lo que sí debe preocuparnos a todos es de incitar a la violencia”.

De acuerdo con AMLO, Rendón forma parte de un grupo encargado de promover el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, por lo que ve en las protestas violentas y lenguaje de odio, algunas herramientas necesarias para beneficiar a su causa.