La farsa de los independientes

Por primera vez en la historia electoral del país aparecerá la figura de candidato independiente en los tres niveles para cargos de elección popular. En el caso de los aspirantes a la Presidencia de la República, sólo tres tienen posibilidades de estar en la boleta electoral de julio: Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter.

En los tres casos su participación está bajo sospecha, se piensa que jugarán un papel importante en favor del candidato del PRI, y se duda que lleguen hasta la elección de julio, porque podrían declinar a última hora a favor del aspirante priista.

Vamos por partes: Margarita Zavala sólo tenía posibilidades como candidata del PAN, pero se le atravesó Ricardo Anaya e impulsada por su esposo Felipe Calderón decidió continuar en la contienda, ¿por qué? porque sabían que el PRI nominaría a su amigo, José Antonio Meade, con el que puede conseguir una posición en su gabinete, desde luego, sí es que el ciudadano, que no priista, gana y para eso mandaron a Javier Lozano al tricolor como punta de lanza, no los traiciona, como muchos piensan, porque tiene una misión que cumplir a favor de los Calderón, conseguir una posición en el gabinete de Meade para la ex –primera dama a cambio de la declinación semanas antes de la elección.

Jaime Rodríguez Calderón, se decía el Bronco y ofreció meter a la cárcel a su antecesor, Rodrigo Medina, él es un proyecto de Enrique Peña Nieto quien le prometió que en caso de que gane Meade, tiene asegurada la Sagarpa, su misión es restarle votos a López Obrador y después declinar en favor del abanderado del PRI.

Por último está Armando Ríos Piter, se hace llamar “El Jaguar por su admiración a aquel temible grupo Jaguares que formó Sahagún Baca por instrucciones de Arturo “Negro” Durazo a finales de los 70, es un itamita, –egresados del ITAM- el grupo empoderado en el gobierno de Enrique, él es amigo de Luis Videgaray, también declinaría en favor de Meade.

El problema aquí es que a la lucha que dieron muchos ciudadanos inconformes con la partidocracia, estos tres personajes le darían un descrédito tal, que pasarán muchos años para que la figura de un independiente pueda despertar confianza entre la ciudadanía.

Después del chihuahuazo, ahora viene el tamaulipecazo y ni el chaquetín colorado, la reciente adquisición en el equipo de José Antonio Meade los podrá defender… Alfredito del Mazo les tiene preparada otra sorpresa, no agradable a quienes votaron por él en el 2017, a partir del próximo lunes autoriza incrementos a las autopistas que administra la española DHL, en pago a la aportación que dieron a su campaña…¿Qué se comió Manilo Fabio Beltones para que ahora hasta sus más cercanos lamebotas como Manuel Añorve se olviden del él? ¿Será que andaba coqueteando con Andrés Manuel López Obrador? ¿Se imaginaba el sonorense que fue calificado como el político priísta más completo que algún día tendría que andar con el amparo en la bolsa del saco?…Llegaron hasta las oficinas del titular de la Conade, enseñaron credenciales falsas y exigían canonjías dizque para la promoción del deporte, pero es toparon con un personaje que ha estado durante mucho tiempo en las instancias judiciales, Alfredo Castillo Cervantes y ahora duermen en un reclusorio capitalino…Mancerita sigue con su bla, bla, bla, mientras que los capitalinos que perdieron sus hogares por el sismo de 19 de septiembre, siguen en las calles esperando que los atienda.

