Más militantes renunciarán al PRD y apoyarán a Morena, afirma Bejarano

México. René Bejarano, dirigente de la corriente Movimiento Nacional por la Esperanza, consideró que la Ciudad de México necesita un cambio de rumbo, pues solo en seguridad, en los últimos cinco años se abandonó la política para enfrentar los retos en esta materia.

Por ello, en conferencia de prensa, donde se dio a conocer la salida del PRD de varios integrantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional, Bejarano se pronunció por retomar la estrategia de seguridad que dio éxito en el pasado y actualizarla.

Sobre las renuncias al PRD, refirió que liderazgos de delegaciones como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, así como de Sonora y Yucatán dejarán en breve las filas perredistas para unirse al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador en Morena.

Aunque no dio cifras sobre los militantes que dejarán el partido del sol azteca, indicó que la decisión se debe a su inconformidad por apoyar a Ricardo Anaya como precandidato de la coalición Por México al Frente, integrada por PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Aseveró que Julio Colín, quien era director territorial en la delegación Álvaro Obregón, encabeza a un gran número de militantes que dejarán al Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque no están de acuerdo en apoyar a Anaya Cortés.

“No nos vemos apoyando a Ricardo Anaya, no nos parece una línea correcta y por eso mismo nos vamos uniendo, como muchos compañeros ya tomaron esta decisión otros lo harán, compañeros que no formaban parte de la corriente en que yo milité cuando estaba en el PRD, pero nos hemos ido reencontrando y vamos a reencontrarnos con más para lograr avanzar en los objetivos”, dijo.

Además, René Bejarano manifestó que en la Ciudad de México apoyarán a Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno capitalino.

Por otra parte, Bejarano responsabilizó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de la violencia que se ha vivido en lo que va del proceso de precampañas electorales en la capital del país, pues dijo que al no aplicar la ley se convierte en cómplice.

“Dijo el jefe de gobierno que no iba a ser tapadera de nadie, pero no hay hasta la fecha ni un detenido”, expresó Bejarano luego de los hechos de violencia ocurridos durante un mitin de Morena en Coyoacán, y consideró absurdo y demagógico que se firme un pacto de civilidad pero no se hace cumplir la ley.

NTX