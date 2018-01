Muere vocalista de The Cranberries

México.- Falleció la cantante Dolores O’Riordan, vocalista de la agrupación de rock de los 90, The Cranberries, falleció esté lunes a los 46 años de edad en un hotel de Londres.

El deceso de O’Riordan de origen irlandés fue confirmado por su publicista quién solo comentó que se encontraba en Londres para una sesión de grabación, no dio más detalles en el comunicado enviado a medios electrónicos sobre su muerte.

Visitó varias veces nuestro país y se presentó en lugares como el Auditorio Nacional, con su peculiar tono de voz, grabó la canción principal de la película La sombra del diablo.

The Cranberries se formó en Irlanda entre 1989 y 1990, cuando empezó a grabar algunas canciones y a dar conciertos en pequeños locales. Después de algunas giras, el grupo emprendió otra que los consagró por el Reino Unido al ser grupo telonero de Mike Oldfield.

La agrupación irlandesa puso su primer disco de The Cranberries en número uno en Reino Unido. Mientras que su segundo álbum, No need to argue, salió a la calle en 1994 y logró ventas masivas. En la actualidad, como agrupación tenían editados cinco discos.