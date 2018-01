Delegados de Morena piden a Mancera una reunión sólo con su grupo

México.- El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le pidieron una nueva reunión, sólo con su grupo, en el marco de la convocatoria que hizo para firmar un pacto de civilidad por las elecciones de este año en la capital, y respondió que sí, pero que convocaría nuevamente a todos.

Al hablar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde le cantaron las mañanitas por su cumpleaños, el funcionario detalló que los delegados de Morena piden que la reunión sea sólo con ellos.

Sin la participación de los representantes de Morena, 11 jefes delegacionales y líderes de partido firmaron el pacto de civilidad, con el propósito de garantizar la libertad de expresión y reunión sin violencia durante los actos políticos en las precampañas y campañas electorales de la capital.

“Con mucho gusto se hace otra convocatoria, pero no se puede hacer una de carácter particular. No puede ser sólo para un grupo. Es una convocatoria abierta. La volveremos a realizar atendiendo a la petición que hicieron los jefes delegacionales, excepto en Cuauhtémoc”, destacó Mancera Espinosa.

Vale la pena destacar, indicó, que la carta no la firma el delegado de esa demarcación, sólo los otro cuatro jefes delegacionales y encargados de despacho.

Entonces, expuso, su petición se atenderá, pero será en conjunto. No podemos hacer una reunión sólo para un grupo, dado que los temas ocupan a todos. Así fueron los temas que se abordaron el día de ayer y así será la tónica.

“Con mucho gusto vamos a atender el escrito. Reitero que no viene firmado por la delegación Cuauhtémoc, aunque le vamos a hacer la convocatoria también”, dijo el jefe de Gobierno capitalino.

Ntx.