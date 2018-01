Feminismo y prostitución farandulera

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Como bien saben ustedes, mis apreciables lectores, estamos viviendo unos tiempos bastante extraños, producto éstos de la paranoia feminista que se ha desatado básicamente en el mundo del espectáculo. Bien se dice que el escándalo es doble cuando pasa dentro del show business, por obvias razones: afecta a figuras públicas y hay exceso de reflectores. El doble filo de la fama.

La esencia ya la conocemos: cascada de acusaciones sin pruebas fehacientes en un ambiente de estridencia electrónica e histeria colectiva. “Éste me acosó”, “Aquél abusó de mí”, “Ése otro me toqueteó”, etc. Las redes sociales y los cerebros débiles han ayudado a propagar el veneno mediático. Por infortunio, el avance tecnológico no camina de la mano con el avance mental. Un imbécil podrá seguir siendo un imbécil aun teniendo acceso a la mejor enciclopedia del mundo en línea.

Además, el “injerto de imágenes” en las mentes convencionales, que son la mayoría de las mentes, ha pasado a ser algo muy común en nuestros días de Homo videns (Sartori) y de redes sociales. Referencia obligada al respecto es la obra de Serge Gruzinski: La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019).

En este ambiente de podredumbre cerebral, no saben ustedes cómo me he acordado de obras como Las brujas de Salem (1952), de Arthur Miller, y El nombre de la rosa (1980) de Umberto Eco.? ¡Qué bien podrían aplicarse esas historias a nuestros tiempos!

Dichas obras alimentan mi inveterada misantropía: hay millones de seres humanos que se dejan convencer fácilmente de cualquier cosa, sólo a partir de la propalación incesante de ideas sin sustento. Ante la frase: “Siento la presencia del demonio en estos pasillos”, muy pocas personas se atreverían a decir: “Primero demuestre usted que el demonio existe antes de seguir con todo esto”.

Sí, lo sé, es mucha la estupidez que reproducen día a día millones de seres humanos. Imposible no caer en la misantropía, pues.

Como sea, la paranoia feminista ha colocado algunos temas en el espacio público, sobre los cuales podemos reflexionar. Digo, hay que aprovechar de alguna manera la locura ajena para decir algunas cosas cuerdas.

Empecemos por dos cosas esenciales: qué es actuar y qué es la prostitución.

Actúa de verdad quien logra metamorfosearse en otra persona, casi siempre ficticia. Y son buenos actores aquellos que logran reproducir a muchas personas (personajes) dentro de su repertorio. Mientras más amplio es el espectro actoral que maneja, mejor es el actor.

Obvio, “actricillas” como María Félix (1914-2002) nunca actuaron: María Félix siempre salía de María Félix. A muchas personas les gustaba la personalidad altiva de la bella Félix y por eso consumían sus productos: quizá se identificaban con ella o aspiraban a ser como ella. Hasta allí. Pero la tipa simplemente nunca actuó, porque siempre fue ella misma, dentro y fuera de la pantalla. Eso no es actuar.

En el lado extremo podemos citar a Anthony Quinn (1915-2001), quien logró caracterizar magistralmente a personajes tan disímiles como el bíblico Barrabás, el burdo pero sabio campesino Zorba, el bragado y caritativo Papa Kiril Lakota y el simpático pueblerino borrachín Italo Bombolini, tan sólo en la década de los sesenta del siglo XX.

Debe quedarnos claro que los buenos actores y las buenas actrices son pocos, realmente pocos. Pero el mundo del espectáculo es muy atractivo y muy restringido, por lo que supone de ingresos dinerarios y de fama. Justo por esto no me extrañaría que la prostitución fuera muy común dentro de sus paredes. Lo pienso como hipótesis.

¿Y qué es la prostitución? El intercambio de servicios sexuales (de cualquier índole y por cuenta propia) por beneficios económicos (de cualquier índole).

Por favor, no hagamos juicios morales sobre la prostitución. Se trata, ante todo, de un fenómeno económico. Allá cada quien lo que haga con sus genitales y con el resto de su cuerpo.

Ahora bien, en la farándula (la de aquí, la de allá y la de todos lados) hay ejércitos de gente sin verdadero talento actoral. Lo vemos todos los días en telenovelas, series televisivas y películas idiotas. Pululan los ejemplos por todos lados.

¿Cómo llegan esas personas a ocupar los sitios privilegiados de las marquesinas, los camerinos, los estudios y las alfombras rojas? ¿Si no es por acentuado talento, por qué es entonces?

Sí, yo también pienso lo mismo que muchos de ustedes, apreciables lectores: por prostitución. Para no herir susceptibilidades de gente mediocre, dejémoslo como una hipótesis. Quizá de tanto en tanto sólo baste con la recomendación de un alto ejecutivo, con la presión de un político poderoso o con la mediación suplicante de un artista de fama consolidada, pero no creo que sea la generalidad. Hipótesis.

Son tantas las personas que con tanta ansia desean subir a la punta de la pirámide, y son tantas las que carecen de verdadero talento, que la mejor forma de subir es ejerciendo la prostitución. Y, claro, la competencia es dura aun así, porque son muchas las personas que están dispuestas a prostituirse.

A esto agréguenle que el cuerpo se echa a perder relativamente rápido, incluso con bótox, cirugías y tratamientos. Además, cada año se suman más y más personas jóvenes al show business. Es una carrera contra el tiempo.

A manera de saldo, a algunas personas de la farándula les va bien, a otras regular y a otras mal. La suerte también juega. Y el problema es cuando llegan los días duros de la madurez declinante, de la vejez inevitable, que muchas veces sólo rumia crisis o miseria. Allí están los casos de Olga Breeskin y Wanda Seux, por decir algo.

¿Por qué hemos olvidado todo esto ante tanta paranoia mediática inspirada en la mitología feminista?

¿Por qué, curiosamente, las voces que suenan más “indignadas” son las de las “actricillas” en proceso de decadencia, tipo Rose McGowan?

¿Por qué nadie hizo su escandalito cuando le llovían los billetes, las portadas, los papeles y las “llamadas” a locación?

¿Por qué casi nadie se atreve a hablar de sus actos voluntarios de prostitución, ésos que lo llevaron a la fama?

¡Ah, si pudiéramos ver la carrera de cada “artista” en una especie de secreta película biográfica para saber cómo realmente se ganó sus “papeles”!

Y, claro, juzguen ustedes que este ejercicio podríamos hacerlo en otros ámbitos sociales caracterizados por el ansia de muchos de llegar a la estrecha punta de la pirámide del “éxito”…

Pero eso es otro cantar.

Terminemos con esto: en la vida, lo que enseñas es lo que tienes y lo que tienes es lo que vendes. Simple.

Y hay que tener un poco de decoro, para llamar a las cosas por su nombre. Condenemos y castiguemos todos los casos comprobados de acoso sexual, sin duda. Y reprobemos la hipocresía de querer considerar como “acoso sexual”, el día de hoy, los actos de prostitución del pasado.