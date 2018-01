Festival SkaPaz reunirá a destacadas agrupaciones de ska

Los Reyes La Paz, Méx.- Agrupaciones del género ska pondrán a bailar a más de 35 mil personas en el Deportivo Santa Martha, el próximo 3 de marzo, durante el primer festival SkaPaz, cuya duración superará las 12 horas de puro slam.

El cartel lo integran El Gran Silencio, Desorden Público, Los Estrambóticos, La Tremenda Korte, Sekta Core!, Nana Pancha, 8Kalacas, Los Korukos, Rude Boys, Out Of Control Army, Royal Club, Sonora Skandalera, La Pobreska y Rey Aventurero.

Además, en conferencia de prensa se anunció que también participará una banda sorpresa extranjera, cuyo nombre será revelado el 18 de febrero, por lo que el cartel del SkaPaz está a la altura de cualquier festival latinoamericano.

El evento se realizará el 3 de marzo en el citado espacio del municipio Los Reyes La Paz, en el Estado de México, a partir de las once de la mañana y hasta que el “cuerpo aguante”, como aseguró el diputado local Fernando González Mejía, quien junto al Movimiento Antorchista, organiza este evento.

Destacó que este género musical cada vez va evocando más a la juventud, y fueron justo los jóvenes quienes pidieron que se hiciera un concierto gratuito de ska; además, el deportivo recientemente fue arreglado y bardeado con el objetivo de que también sirva para este tipo de eventos.

Al respecto, “El Muñeco”, del grupo Nana Pancha, señaló la importancia de presentarse en este tipo de eventos masivos y gratuitos, porque demuestra que se está escuchando a los jóvenes y confió que este festival se pueda realizar cada año.

“También generará un poco de turismo para todos, para las tiendas, para los taxis, no solo es el concierto sino a cuánta gente se emplea, qué bueno que La Paz reciba al ska y a la gente de fuera”, mencionó por su parte, Deals, vocalista de Out Of Control Army.

Los integrantes de Rey Aventurero, una banda que apenas tiene un año en escena, también reconocieron el que se abra más espacio para los jóvenes, así como la oportunidad de participar y transmitir su música, la cual tiene un mensaje para la sociedad.

“El ska es un movimiento que ya tiene casi 50 años en este país, vamos a seguir adelante, no demos ni un paso a tras en la lucha y sigamos firmes en nuestras convicciones de poder cambiar este mundo y entregar un futuro mejor a nuestros hijos y nuestros nietos”, exhortó Manuel “Loco” Corona, de La Tremenda Korte.

Por su parte, los integrantes de la Sonora Skandalera indicaron que la única manera de curar este país es con educación y cultura, por lo que esta será una forma importante de acercarles a los jóvenes una visión distinta de la que reciben a diario en la televisión, computadora o celulares.

“Las redes sociales y nuevas tecnologías más que acercarnos, han provocado aislamiento sobre todo en los jóvenes y en esta última generación que viene súper conectada a las nuevas tecnologías pero súper desconectada a la realidad”, resaltó Pavel Rodríguez, bajista del grupo.

Por último, se indicó que el evento contará con la seguridad necesaria para todos los asistentes, además de que se realizó un convenio con los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, para recibir apoyo, aunado a la contratación de seguridad privada.

Ntx