Boxeadora Diana Fernández se alista para presentarse en 2018

México.- En espera de la confirmación para su primera pelea del año, la boxeadora Diana Fernández trabaja en la Ciudad de México, segura de que las grandes oportunidades están cerca.

La “Bonita” Fernández se alista en el Deportivo Leandro Valle bajo las órdenes de los hermanos Mauro y Lázaro Ayala, rumbo a la pelea que podría realizar el mes de febrero, posiblemente en Ciudad Juárez., Chihuahua.

“Realizamos un muy buen plan de trabajo, aprovechamos la altitud de la Ciudad de México y la calidad de mis sparrings; me siento lista para enfrentar a quien sea, pues sé que ahora que estoy con Promociones del Pueblo las grandes oportunidades están cerca y no quiero fallar”, dijo.

La pugilista, quien presenta récord de 16-2, tres por nocaut, disputó el año pasado un título mundial y uno nacional, este ante Lourdes Juárez y perdió en Ciudad Juárez, por lo que volver al triunfo y en su ciudad natal es su objetivo.

“Más que una responsabilidad que me pese, presentarme en Ciudad Juárez me llena de orgullo y me da una motivación muy grande, me gusta ver el lugar lleno, escuchar a la gente y dar el máximo, a la afición de Juárez no se le puede engañar, se entregan a quien lo merece y trabajo fuerte para ganarme su apoyo”, concluyó.

Ntx