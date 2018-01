Ferriz denuncia falsificación de credenciales de elector en apoyos a independientes

El Arsenal/Redacción

México.- El aspirante independiente a la Presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de quien resulte responsable por el delito de falsificación de credenciales de elector y datos de las mismas.

Esto luego de que en diferentes medios ha denunciado que existe un mercado negro de copias de credenciales falsas de elector y que a su equipo le ofrecieron un millón de credenciales a ocho pesos cada una.

Aseguro que otros de los aspirante a candidato independiente como Jaime Rodríguez, Margarita Zavala, Armando Ríos Píter y Edgar Portillo, quienes encabezan el número de firmas porque se han beneficiado de este mercado negro, los acusó de “hacer trampa” para avalar sus candidaturas.

Anticipó si no obtiene una respuesta positiva del INE para realizar una investigación exhaustiva que incluya a los funcionarios de ese instituto que son quienes manejan el padrón electoral, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y también considera denunciar el caso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Dijo que a quienes se compruebe que hicieron trampa para sostener su candidatura, deben ser eliminados de la contienda y aprovecho para asegurar que el sí tiene los apoyos verdaderos con firmas y copias de credencial.

