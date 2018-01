Inés Gómez Mont disfruta su carrera como conductora y su embarazo

México.- A la par de su trabajo como conductora de televisión, Inés Gómez Mont disfruta su embarazo y se muestra feliz de saber que será niña, por lo que la llamará “María”, en honor a la Virgen.

En declaraciones a la prensa, Gómez Mont señaló que se encuentra bien y disfrutando de su embarazo, “estoy contenta de que sea una niña, aunque siempre lo importante es que venga con salud”.

“Es una bebé muy deseada, todos los integrantes de la familia la deseamos”, explicó la presentadora, quien agregó: “Siempre se la pedí a la Virgen, desde hace unos cuantos embarazos”.

“Puedo presumir que me ha ido muy bien en el embarazo, a pesar de que me da mucha hambre, pero me estoy relajando porque además es mi último embarazo y sí, me estoy apapachando en los antojos”, mencionó.

“Estoy gozando mucho el embarazo, porque cuando nazca la bebé ya nadie me volteara a ver incluyendo mi esposo, las niñas son la adoración de los padres y lo digo por experiencia”, apuntó la conductora, quien será la anfitriona en los próximos premios TVyNovelas, al lado de Jacqueline Bracamontes.

En cuanto a su salud, luego de ser operada de un quiste en la cabeza, señaló que se encuentra bien y muestra de ello es que volverá a ser madre, “los doctores se sorprendieron mucho que me embarazara tan rápido, eso indica que estoy mejor que nunca”.

Referente a su carrera, Gómez Mont señaló que todo va por buen camino y siguen los proyectos, mientras tanto se enfoca en la premiación de los premios TVyNovelas, donde aún no sabe que atuendo lucirá para esa gran noche del 18 de febrero.

Ntx