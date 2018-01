Un nuevo modelo, no uno viejo (Parte Tres)

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Digan lo que digan esa parte: la de las reformas, que critican los del viejo modelo, es lo único que hizo bien Peña a nivel de impulsar su encuadre constitucional. Nada más.

Porque la estructuración en la legislación ordinaria, o no se ha terminado o la tienen frenada porque le dio miedo a Peña y a sus colaboradores, empezar a realizar las transformaciones que se necesitan.

Haga de cuenta que usted tiene un auto nuevo, pero le da miedo usarlo y los mecánicos del auto viejo lejos de adaptarse y aprender la nueva máquina, la tratan de desacreditar, sin siquiera haberla probado. Y hasta hacen un partido para usar autos viejos, sacándolos del yonque como si fuera la agencia. Esa tontera es el discurso y filosofía de Morena.

Lo viejo es mentir. Hablar de “lo que usted ya sabe” como para que cada sujeto, se invente en la mente lo que anhela y crea que es la lógica de masas y la lógica única del universo. Como los manipuladores de Obrador pretenden, el Epigmenio Ibarra y sus telenovelas de bajezas.

Lo muy viejo y caro es el sindicalismo de PEMEX, de CFE, del IMSS, y de todo lo que dice representar la FSTSE; que son los centros de la defensa del nepotismo de los sindicalizados, que meten a sus hijos en las plazas que heredan. Masas sin productividad, que además votan por los enemigos de los que los benefician. Pura traición de la buena. Eso es viejo; pero el PRI hace, como que sigue siendo su jefe, de esos activistas de cantina.

Es viejo seguir con ejércitos de asesores como en Gobernación que todos analizan y a nada llegan; o en Hacienda, que maquinan todo el día los del partido itamita, cómo cargarle la mano a los contribuyentes, para justificarse que aprende las claves de la sujeción del FMI o del Banco Mundial.

Asesores y empleados que cobran por darle la suave a los jefes; hasta llegan a sonar como candidatos, como “Pepe Mid” que aplicaba lo más duro a los ciudadanos y la suavidad la destinaba a lo que querían oír, a sus patrones.

Es viejo inventar estructuras inoperantes, sistemas de anticorrupción sin dientes reales, que enredan más, burocracias que integran los profesionales de la neutralidad oficial, dizque apartidistas. Sin compromiso.

Es viejo meterle a todo proyecto, un exceso de áreas administrativas y contralorías que no sirven en la realidad. Es viejo todo puesto de trabajo, que si usted lo quita, no pasa absolutamente nada.

Entre lo viejo y lo inútil de los “poderes ciudadanos” : están las enormes nóminas del INE, de Derechos Humanos, de Acceso a la Información, y de tantos entes estatales y centrales que se llevan al caño, toneladas de recursos, que hay que cubrir con gasolinazos

Es viejo y reprobado que los que mandan la burocracia federal o las estatales, sean los que determinen, si lo que se hace está bien. Que decidan si actuarán o no, contra los funcionarios abusivos que les antecedieron, haciendo caso omiso de leyes y responsabilidades.

Es viejo y tonto seguir esperando que un líder los saque mágicamente a otra forma de vida, creyendo que el trabajo, la preparación y el orden se pueden atajar con rollos de un demagogo.

Es nuevo ejercer los derechos exactamente como a la vez, se acatan las responsabilidades. Es nuevo, saber como se manejan las cosas, no conformarse con medias verdades o con la opacidad.

Es nuevo castigar con rigor el abuso y la corrupción. No solo que devuelvan lo hurtado, sino que padezcan la reprobación.

Es nuevo rechazar los borrones y cuenta nueva, para que la impunidad no siga entronizada.

Pero sería nuevo y necesario que los políticos lo sean, no las actrices, no los cantantes, no futbolistas, no stripers, que lo que tienen es fama de farándula y la certeza de que de gobierno, no saben. No a los improvisados.

Cualquiera puede ser presidente, pero no cualquiera puede ser un buen presidente. Se necesita mucha trayectoria, muchos conocimientos y mucho equilibrio mental. El costo es muy grande por pagar el entrenamiento estéril de los incapaces.

Es viejo que el Estado mexicano, no transite a lo que hay, que no asuma en lo que está ya. Pero sería nuevo y necesario que no se postergaran más las acciones y que se tomen decisiones congruentes para tener un capitalismo menos injusto, como el oligárquico que se padece. Uno moderado que obligadamente traerá competitividad, productividad y necesidad de valorar lo que se tiene, no lo que uno se imagina locamente, que quisiera tener.