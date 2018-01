Comprometida actriz Alejandra Ambrosi en dar voz a víctimas de trata

México.- La actriz mexicana Alejandra Ambrosi reveló que las víctimas de trata de personas tocaron su vida de una manera tan profunda, que desde que se involucró en el tema se comprometió a dedicar gran parte de su carrera a dar voz y visibilidad a estas personas.

En entrevista con Notimex, Ambrosi recordó que ese compromiso lo adquirió, “desde ‘Las trampas del deseo’, este proyecto lo hice en 2012, o sea ya tiene varios años que estoy involucrada en todo este tema”.

Detalló que “ahí me tocaba hacer una policía que se hacía pasar por prostituta para investigar las redes de trata del país y ese fue el momento, porque yo me puse en los zapatos de las víctimas y entendí y sentí lo que sienten las víctimas.

“El maltrato, el abuso, el engaño, la manipulación. Me di cuenta y cobré consciencia de la cantidad de mujeres que viven esto, de niños que lo viven a diario. Si puedo poner aunque sea un granito chiquitito de arena lo voy a hacer, porque de lo contrario estaría yo siendo ciega y sorda ante esta realidad tan horrible”, comentó.

Aunque dedicar parte de su carrera a involucrarse en proyectos que toquen este tema, no es tarea fácil: “En ‘Las trampas del deseo’ si me costó trabajo, porque ahí como tenía que vivir el abuso repetidamente, si me costó trabajo equilibrarme como persona”.

Ya que “energéticamente hacer estas escenas todo el día, todos los días durante seis meses pues si fue muy fuerte”. Por lo que cada que concluye trabajos de esta temática termina “devastada, o sea no de terapia ni nada porque siempre estoy muy consciente de quién es el personaje y quién soy yo”.

No obstante, “Si me afectó energéticamente y me rompe el corazón, justo por eso ahí me involucro para darle la vuelta a esa emoción y decir pues yo no me voy a dejar derribar por esa emoción, porque además yo no soy quien realmente lo está viviendo, hay personas que lo viven a diario”.

Ambrosi se declaró involucrada con algunas organizaciones que luchan contra la trata, además de buscar de primera mano con gente testimonio: “Apoyo a ‘Unidos contra la trata’, he ido a eventos, he ido a la cárcel y me ha presentado a víctimas”.

Actualmente, la actriz mexicana es parte del elenco de la telenovela de TV Azteca, “Las Malcriadas”, además de ser la protagonista de la serie “¡Ay güey!” para Televisa.

Ntx