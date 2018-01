Concurso Alacero para Estudiantes de Arquitectura 2018

Por Sofía Salinas.

Este año los estudiantes de arquitectura de América Latina desarrollarán como tema un Pabellón Invernadero para un Parque Botánico, en la 11° edición del Concurso Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura 2018.

El tema inspirado en la Agenda 2030 “Para Un Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas” tiene por objetivo proteger los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras y revertir la pérdida de biodiversidad.

Para esto, los estudiantes deberán desarrollar un edificio que permita la exhibición de estos diversos biomas y permita la conservación de las especies, la investigación científica, la recreación, la enseñanza y la difusión, permitiendo tomar conciencia de la necesidad de un desarrollo sostenible para la humanidad.

Cada país participante -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana- desarrollará este tema y escogerá al mejor anteproyecto a nivel nacional.

Los equipos ganadores de cada país viajarán a Cartagena de Indias, Colombia, para participar en la etapa final que se desarrollará durante el Congreso Latinoamericano del Acero, Alacero-59, en el mes de noviembre de 2018.

El Primer Premio consiste en US$ 10.000 a repartirse en US$ 6.000 para los estudiantes y US$ 4.000 para la Universidad. Para el Segundo Premio se adjuntica $ 3.000, US$ 2.000 para los estudiantes y US$ 1.000 para la Universidad.

Este certamen es realizado por la Asociación Latinoamericana del Acero -Alacero-, junto a las entidades que desarrollan locamente este certamen: Cámara Argentina del Acero (Argentina), Centro Brasileiro da Construção em Aço – CBCA (Brasil), CAP Acero (Chile), FEDEMETAL – Andi (Colombia), FEDIMETAL (Ecuador), Canacero (México) y Adoacero (República Dominicana).

El Concurso Alacero desde sus inicios ha convocado a más de 8 mil estudiantes en la región y tiene por objetivo incentivar en los futuros profesionales a relacionarse con el acero, como material constructivo imaginando proyectos a través de sus atributos. Toda la información sobre el Concurso Alacero y cómo participar está disponible en alacero.org.

La Asociación Latinoamericana del Acero, es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina y fomenta los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental.

Fundada en 1959, Alacero está integrada por 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es cercana a 70 millones de toneladas anuales. Está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas y como Organismo Internacional No Gubernamental, por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero.

