Por Héctor Moctezuma De León.

Mikel Arriola mandó un mensaje el domingo pasado desde el legendario Frontón México, ahora convertido en desplumadero, –Gran Casino- qué es un perdedor, perdió 30 a 29 su partido de Jai Alai, un juego que supuestamente domina.

“Si ustedes quieren yo puedo” nos viene diciendo desde hace varios días a los capitalinos el ex –director del Seguro Social y por los niveles de aceptación, que tiene hasta ahora, no será quien substituya a Miguel Ángel Mancera en el Palacio del Ayuntamiento a partir del mes diciembre próximo.

Las encuestas le dan al pequeño Mikel apenas el 10 por ciento de las preferencias electorales, un tercer lugar muy lejano de quien encabeza el escenario electoral para jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum quien será la abanderada de Morena y lo aventaja con el 30 por ciento.

Arriola está apenas a la mitad del porcentaje que alcanzó en el 2012 la candidata de la alianza PRI-PVEM, Beatriz Paredes que logró convencer a un 19.73 por ciento de los votantes de la gran ciudad, contra más del 60 por ciento que obtuvo Mancera, el candidato externo del PRD.

El pelotari, es miembro del grupo que domina al interior del PRI, el de los tecnócratas, sin ninguna militancia, egresados del ITAM, que comanda Luis Videgaray, que tienen como su máxima carta a José Antonio Meade. Desde ahora podemos asegurar que Arriola, es un candidato que no aportará una cantidad importante de votos para el ciudadano, luego entonces en qué basan los priistas el triunfo de su candidato a la Presidencia de la República, ¿verdad que las cuentas no salen?

Javier Lozano, el Chaquetín colorado entró en acción y fiel a sus ocurrencias dijo que los rusos están apoyando a Andrés Manuel López Obrador, ¿sabrá el golpeador que los rusos hicieron ganar a Donald Trump? ¿Quiere decir que manda un mensaje de que ya perdieron? ¿Para eso lo contrataron los priistas?…El Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya va que vuela rumbo al Buró de Crédito, le debe al gobierno de Chihuahua y no quiere pagar y le quedó a deber a los jubilados de Pemex que ayer bloquearon la avenida Marina Nacional frente a la Torre de Pemex… Los ministros de la Corte andan con la espada desenvainada, ahora destituyeron a un alcalde del Estado de México y otro de Puebla, además de un diputado de Edomex y antes se fue contra el alcalde de Paraíso, Tabasco y en todos los casos se han ido con todo y los miembros del cabildo, ¿cuántos munícipes más están en la misma situación en el país? Muchos y no solamente alcaldes…Miguel Ángel Mancera tiene que convencerse que su problema no es de los comunicadores, sino de resultados, los mismos que no han visto los capitalinos…Ricardo Monreal pasó de estrella en el equipo cercado a Andrés Manuel López Obrador, ha estrellado, ¿qué se comió el zacatecano? ¿No invitó al Peje como lo hizo Claudia Sheinbaum?…Luis Donaldo Colosio Riojas será candidato a diputado por el Movimiento a Ciudadano, no quiere saber nada del PRI, ¿por qué será? Conocí al Colosio Riojas en la oficina de un amigo común y me pareció un joven muy inteligente.

