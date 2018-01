Stephany Folsom será la nueva guionista de la película “Toy story 4”

Los Ángeles.- La compañía de entretenimiento Disney Pixar contrató a Stephany Folsom para ser la nueva guionista de la película “Toy story 4”, cuyo estreno mundial está previsto para el 21 de junio de 2019.

Folsom sustituirá a Rashida Jones y a Will McCormack, quienes dejaron el puesto en noviembre pasado tras expresar que existieron “diferencias creativas, pero sobre todo filosóficas” entre ellos y el estudio de animación, informaron diversos medios internacionales.

John Lasseter figuraba también como coeditor de esta cuarta entrega, pero renunció en julio pasado después de ser acusado de “acoso laboral”, por lo que Josh Cooley quedó como único director.

Entre los trabajos de Folsom se encuentran “Thor: Ragnarok”; sin embargo, sus créditos no aparecieron en el filme; además, su guion “1969: A space odyssey or: How Kubrick learned to stop worrying and land on the moon”, aparece en la Black List, un listado de los mejores textos que buscan ser financiados.

“Toy story” es una de las franquicias más taquilleras de Disney Pixar, pues a nivel mundial ha recaudado más de dos mil millones de dólares.

Ntx