El desangelado panorama político y los candidatos descafeinados de las alianzas en Quintana Roo

Por Miryam Gomezcésar.

En un mes trágico para Quintana Roo, llegó a probar suerte a este polo turístico, José Antonio Meade Kuribreña de la alianza PRI/PVEM/PANAL, ‘Todos por México’.

Si en esa alianza creyeron que el estado sería un laboratorio político para medir reacciones, tienen razones de sobra para preocuparse porque en la planeación de actividades no contemplaron la falta de cuórum que los hizo modificar la agenda y dejar plantadas a las personas que sí acudieron a los eventos desechados.

Aquí, donde la violencia criminal incrementa los índices todos los días, cuando lo que está en el ánimo social es el coraje ante la realidad y apatía que muestran sus mandatarios que hacen muy poco o casi nada para frenarla. Por resultados tan deprimentes, los ciudadanos saben el gran obstáculo que se enfrenta para recuperar la tranquilidad de antaño ante el acelere de la criminalidad que cobra vidas todos los días en cualquier parte de la ciudades, donde las ejecuciones arrecian, son cosa de todos los días y el temor de sus habitantes por el nivel de inseguridad se ha convertido en constante reclamo a la autoridad.

Los habitantes están inquietos por lo que significa y ha representado la presencia de las bandas criminales cuando la violencia se respira, se escucha, se percibe, es excesiva y es la causa mayor del reclamo de las familias que viven el terror de la constante aparición de cadáveres desmembrados, embosados, ejecuciones y balaceras en cualquier sitio y a indistinta hora, tal vez por ello la presencia del precandidato Meade Kuribreña no causó mayor revuelo e hizo notorias dos cosas: el gran aparato apostado para cuidarlo y lo desangelado de su visita.

Quien en la Ciudad de México apenas hace un par de meses pidió a la militancia del PRI de todo el país, defender al Presidente Enrique Peña Nieto porque aseguró que “está salvando al país”, en su exposición local habló de la luchar contra la corrupción, cuando horas antes el Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen se lamentaba de la liberación de Ercé Barrón Rivera, ex director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, a quien se había encarcelado apenas dos meses antes (54 días) por estar involucrado en el daño patrimonial al estado y quien fuera acusado de proteger el negocio de los ferris que van de Playa del Carmen a Cozumel, Barcos del Caribe, cuyo dueño es Roberto Borge Martín, padre del ex mandatario.

Sobre este inconveniente para la actual administración estatal panista-perredista, el controvertido Fiscal dijo “No lo esperábamos. Estamos conscientes del trabajo que se realiza. Desde un principio pedimos información de la suspensión, él no había cumplido la obligación de presentarse en los tiempos que el juzgado de la Ciudad de México le había otorgado”, y en una especie de contrición, continuó “No somos novatos dentro de este trabajo, sin embargo, alega el juez federal, que por cierto, por 10 mil pesos que le fijó en la suspensión provisional, no tomó en cuenta el perjuicio patrimonial de poco más de 540 millones de pesos”.

En este escenario, el tema de luchar contra la corrupción resaltado por el pre candidato de Todos por México, parece una mera vacilada si se investiga cómo desde el poder los mandatarios encarcelados -y los que faltan por encarcelar- fueron solapados y nadie sabe, nadie supo, lograron mantenerse intocables hasta ser exhibidos que, por la presión social con su enojo y constante reclamo, se decidió su pesquisa.

Proponer un gobierno de hechos y no de palabras suena bien y hasta notariable, pero en su discurso sigue faltando la auto crítica porque los ciudadanos comunes, esos que ya no creen en promesas de campaña, están ávidos precisamente de ver “Hechos, no palabras”, para lo cual tendrá que romper esas cadenas que lo atan al gobierno que representa, lo hacen poco confiable y lo distancian de los electores.

Sin embargo, con el PAN-PRD en el poder en Quintana Roo, la vida no ha resultado ser lo prometido, un verdadero Gobierno del Cambio.

Como tal, tanto panistas como perredistas llegaron al poder a instalarse en su zona de confort, con tan pobres resultados que ya ocasionaron la renuncia voluntaria a fuerza, de varios secretarios que en su legitimo derecho se aprestan a participar en la contienda.

Con el PAN en el Legislativo las cosas no han sido distintas pero los diputados, que han salido costosos al erario a pesar de sus magros resultados, se mantienen en espera de la voz de ¡¡¡aaarraanquen!!! para ir por otra posición, ahora federal, más redituable.

En Quintana Roo, los partidos políticos atraviesan un mal momento. Manipulados como están desde el gobierno, en todos hay descontento entre su militancia original por hacerlos a un lado a un lado, desconocer el legítimo derecho de los inconformes que quieren participar por los espacios de elección popular donde el mandatario quiere a su gente.

Así vemos que en medio del descontrol, aunque el PAN carece de figuras ganadoras, eso es peccata minuta porque en el ajedrez del gobernador Carlos Joaquín González, habrá figuras que serán seleccionadas para ir de relleno.

En el PRD, donde son más atrevidos que el suavizante albiazul, Emiliano Ramos, como presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta de la LXV Legislatura, es una de las figuras públicas más generosamente beneficiadas por Carlos Joaquín, a pesar de lo cual se rebeló y está listo a arrebatar la candidatura para encabezar la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) hoy en manos del verde Remberto Estrada Barba, ¡La quiere suya, pues!

En el Morena, las cosas podrían ser mejor, más alentadoras para los candidatos locales pero, por la misma razón aquí expuesta, la definición final de candidatos será determinante para su fortalecimiento o no, como una opción política atractiva y novedosa.

Con este desangelado panorama político, con un mandatario que no termina de definir si sigue siendo priísta o da igual su identidad partidista, la próxima semana se presentará el candidato Ricardo Anaya de la alianza PAN/PRD/MC, Por México al Frente, partidos que en su mezcolanza llevan ya una ruda penitencia: el pasado que arrastran los candidatos que la representan.