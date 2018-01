“No soy la candidata de la continuidad”: Barrales

Por Francisco Garfias.

Alejandra Barrales sabe que enfrenta el reto de su vida. La jefatura de gobierno de la Ciudad de México es el segundo cargo electoral más importante del país. “No, no me asusta. Tengo la capacidad, la madurez para sacarlo adelante”, asevera.

A pregunta expresa, nos dice que no se considera la candidata “de la continuidad”.

Si llega a ganar el primero de julio del 2018, va a revisar “sin consigna, sin descalificaciones” las políticas del gobierno de la ciudad. Se quedará con lo funciona y desechará lo que haya que desechar. “Tenemos que entender que hay cosas que ajustar”, subraya.

– ¿Las fotomultas, por ejemplo?-

-Es una de las cosas que hay que revisar. Ver que te encuentras…- repuso.

La futura candidata de la Coalición “Por México al Frente” al gobierno capitalino niega que haya un distanciamiento con Miguel Mancera. “Son falsas esas versiones. Él tenía conocimiento de lo que yo hacia”, asevera.

Como ejemplo subraya que el Consejo del PRD la facultó, como presidenta del partido que era, para que firmara sola el acuerdo con el Frente que cedía la candidatura presidencial a Ricardo Anaya. Le avisó al jefe de gobierno. “El siempre estuvo al tanto”, asegura.

* * *

Otra cosa que tiene claro es que no se va a enfrentar a Claudia Sheinbaum, sino a Andrés Manuel López Obrador en la campaña. “Cuando vea que su candidata se cae se va a aparecer a la de ya. Lo vimos en el Estado de México”, recuerda.

A Claudia Sheinbaum la conoce a partir de El Peje. “Su trayectoria se la debe a él”, subraya. Como delegada en Tlalpan, dice, le fue mal. Su desempeño frente a la tragedia del sismo fue muy cuestionado. “La dejó de atender y se subió a la candidatura”.

A Mikel Arreola, abanderado del PRI, apenas lo menciona. Solo dice que el ex director del IMSS tiene un gran merito: Aceptar una candidatura que no tiene futuro.

* * *

Le preguntamos cual sería la prioridad de prioridades en caso que sucediera a Mancera en el Palacio del Ayuntamiento. No lo pensó ni un segundo: Seguridad.

La preocupación número uno de muchos capitalinos la trabajaría en dos ejes. La parte preventiva, que incluye la certificación seria de las policías, y que tiene que ver con la impunidad. Cero tolerancia al crimen.

La mujer se tiene confianza. Está segura de que le gana a Sheinbaum y que puede hacer un buen gobierno. “En todos los lugares que he estado he entregado buenas cuentas y este no será la excepción”, dice.

* * *

Las fotomultas, por cierto, se perfilan para ser tema de discusión en estos días de precampaña. Ya han sido declaradas inconstitucionales por jueces federales por violar el derecho de audiencia de los ciudadanos, que no tienen forma de defenderse de estos cobros, ni demostrar que no cometieron infracción alguna, o que los aparatos que miden la velocidad no están bien calibrados.

Uno de esos casos fue atraído por la SCJN para emitir un pronunciamiento definitivo. Pero hay otros dos amparos que no ha atraído La Corte que le pegan al corazón de las fotomultas. Los concedió el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México. Se basan en la aseveración de que es inconstitucional que se privatice ese mecanismo.

“Y resulta aún mas violatorio de la Carta Magna que se haya fijado en el contrato de la empresa que las maneja una cuota de fotomultas que debe cubrir, porque parece más un incentivo para recaudar recursos que para prevenir accidentes”, dice el citado juez Octavo de Distrito.

Resolvió que las autoridades de la Ciudad de México violan no sólo la garantía de audiencia, sino también los artículos 16 y 21 constitucionales.

¿Adiós cochinito?

* * *

No es casual que José Antonio Meade haya anunciado en Quintana Roo, tierra del encarcelado ex gobernador priista Roberto Borge, que los partidos que lo apoyan para llegar a la presidencia de la República -PRI, PVEM y Nueva Alianza— presentarán una iniciativa una reforma en el Congreso que obligaría a corruptos y delincuentes de cuello blanco a devolver los recursos y vienes obtenidos ilícitamente.

La iniciativa se basaría en tres puntos: confiscación de bienes y propiedades de funcionarios públicos aunque los tengan registrados a nombre de terceros; cárcel máxima para los corruptos y creación de una instancia que certifique declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios.

No le va a ser fácil a José Antonio convencer a los ciudadanos de la autenticidad de esos buenos propósitos. La marca PRI pesa en la credibilidad de los compromisos que asuma para combatir la corrupción.

A su favor tiene que se le conoce como un hombre honrado. Ni él, que ha sido cinco veces secretario de estad, ni su padre, Dionisio Meade, ex diputado federal, con larga trayectoria en Hacienda viven en la opulencia. La reprochan, eso sí, haber sido omiso frente a temas espinosos en Sedesol y Hacienda.

El se defiende:

“Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Puedo acreditar de que vivo y como lo he obtenido. En ello nunca ha habido simulación. Por educación y por convicción estoy en contra de toda forma de corrupción, en particular si esta viene de quien debe de servir a la sociedad”, dijo el abanderado de la Coalición Todos por México.

Fin.