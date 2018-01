Ricardo Anaya se reúne con militantes del Frente; dice que a pesar de que Oaxaca tiene todo, no se ha invertido lo suficiente

Redacción ADNsureste.info

Oaxaca de Juárez.- El precandidato a la presidencia de México de la coalición “Por México al Frente” conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, presentó sus principales propuestas a los oaxaqueños, entre las que destacó la necesidad de acabar con la corrupción, la pobreza extrema, la impunidad, recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México y recuperar la paz y tranquilidad de las familias del país.

Acompañado por los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) Natividad Díaz y Raymundo Carmona, respectivamente, así como por diputados locales y federales de los partidos que integran esta alianza, aseguró frente a los oaxaqueños que acudieron a un hotel al norte de la ciudad que aspiraba llegar a la presidencia de México para darle al país el futuro que merecía.

Entre sus propuestas, que dijo, son con visión de futuro, enumeró la importancia de que crezca la economía y que la gente tenga más dinero en sus bolsillos.

“Se tiene que invertir en educación para crecer, dar créditos y gobernar con honestidad, hay que invertir en infraestructura, aquí en Oaxaca hay pendientes como las carreteras, no se ha invertido lo suficiente en salud, a pesar de que Oaxaca tiene todo para ser un extraordinario destino”, señaló.

Al criticar el el salario mínimo de poco más de 80 pesos al día que gana un mexicano promedio, propuso mejorarlo con inteligencia y responsabilidad.

“Con el actual gobierno federal este país no va a ningún lado, en México los salarios se han ido precarizando, año con año aumentan los empleos mal pagados, hoy la mitad de la gente que gana un salario mínimo no puede seguir viviendo así”.

Recordó a los oaxaqueños que el padre del gasolinazo fue José Antonio Meade, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia.

Al señalar lo peor de los gobiernos priistas, lamentó que la inseguridad haya aumentado en el 2017, ya que fue el más violento de los últimos 20 años del país.

“Los estados con más violencia como Guerrero son gobernados por el PRI y la violencia ha crecido un 44 por ciento desde que presentaron su estrategia de seguridad”, manifestó.

El panista aseguró que “los del PRI nada más son buenos para prometer en campañas, hasta el dinero de los damnificados de Oaxaca se están robando, no respetan ni el dinero de los más pobres”, criticó.

“Los priistas no cumplieron ayer y no van a cumplir mañana por eso de Oaxaca a los Pinos les vamos a decir fuera, no los queremos”, exclamó.

Sobre Andrés Manuel López Obrador, precandidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia, a quien se refirió como “ese señor”, calificó sus ideas antiguas y retrógradas.

“Quiere crear más refinerías cuando la tecnología avanza rápidamente y en seis años ya no se consumirá tanta gasolina como ahora”, sostuvo.

Indicó que los tres partidos que lo apoyan juntos gobiernan 16 estados de México, 800 municipios en donde vive prácticamente la mitad de los mexicanos.

En breve entrevista, previa a su encuentro con los oaxaqueños, reconoció que Miguel Ángel Mancera ha sido pieza clave en la conformación del Frente por lo que él tiene las puertas abiertas a su campaña.

Respecto a la Reforma Educativa, agregó que no se ha trabajado de forma seria sobre todo cuando no se ha capacitado a los maestros, por lo que le parecía injusto que todo el peso se quiera llevar a una evaluación educativa.

Sobre la Sección 22, comentó que se debe de ser respetuosos de todas las organizaciones y en la medida en que se escuchen se construirán los acuerdos.

“Me parece grave que nadie hable ya de los sismos, la gente no tiene donde dormir y encima de eso hay un supuesto fraude a través de las tarjetas Bansefi, por eso si alguien se robó un sólo peso demando que se aplique la ley”, concluyó.