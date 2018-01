Aguas con la estrategia del Priitam

El nuevo Priitam, este sí nuevo no como el de la sana distancia, ya tiene estrategia para frenar al puntero en las encuestas para las elecciones del primero de julio. Después de un sesudo análisis, los estrategos y estrategas del candidato ciudadano decidieron, que como primer impacto podrían bajarle unos 10 puntos llamándolo simplemente López.

En la segunda etapa está en realizar un intenso bombardeo en su contra, para sacarlo de sus cabales y, como en las anteriores ocasiones, con sus respuestas, cometa errores que le bajen otros puntitos más en las preferencias electorales. “Ya cállate chachalaca”, ¿se acuerdan?

La adquisición de Javier Lozano Alarcón, (el Chaquetin colorado) a recomendación de Felipe Calderón, tiene ese fin, aunque hasta ahora los ataques del poblano sólo han provocado la risa del aspirante presidencial, ahora por Morena, puntero en las encuestas. “Estoy esperando el submarino qué me trae el oro de Moscú”. “Ahora soy Andrés Manuelovich” les respondió.

En amplios sectores del partido tricolor hay seria preocupación porque el ex –Secretario de Hacienda no levanta, está anclado en el tercer lugar con muy pocas posibilidades de repuntar, hay quienes piensan que ni con un Mi(d)lagro ganará en la elección del primero de julio.

Para los próximos meses, cuando empiece la verdadera campaña los estrategas de Meade preparan una guerra sucia de grueso calibre en contra del tabasqueño, esperan hacerlo enojar y que cometa errores que le cuesten puntos en las mediciones de las casas encuestadoras que están siguiendo el proceso electoral, ¡qué barbaros, cuanto ingenio!

Sin embargo, esta vez Andrés Manuel López Obrador se ve más cuajado, como los fajadores en el boxeo, asimila el golpeteo y hasta se da el lujo de burlarse del contrario como lo hacía el legendario Cassius Clay o Mohamed Alí que terminaba riéndose de sus adversarios.

En el campamento de “Pepe Toño” como lo identifican sus aliados priitamitas, no se han dado cuenta que para participar en una campaña proselitista, sobre todo la de candidato a la Presidencia hay que tener militancia política, ¿la tiene el calderonista, ex –presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Agudé o la recién incorporada, Vanessa Rubio, #Lady Bufanda? Yo creo que no.

Ricardo Anaya virtual candidato de la coalición, PAN, PRD, MC, al que le tapan la boca, parece importarles menos y con él la estrategia consiste en seguir con las filtraciones sobre los negocios familiares en medios que están a su servicio.

Si no hay cambio de última hora, Javier Corral saldrá esta mañana de Ciudad Juárez, en medio de un intenso frío, encabezando la marcha de chihuahuenses ha capital del país, ¿estará en sus cabales?…Vanessa Rubio ya está en el PRI, atrás quedó la acusación de Chantajista en contra de Javier Corral, ahí que lo atiendan los que llegaron a la Secretaría de Hacienda con el otro Pepe Toño…Pejistas le dieron una probadita de lo que puede pasar cuando José Antonio Meade decida realizar actos de proselitismo en la Ciudad de México, ¿o de plano se olvidará del voto chilango y de su cuate Mikel Arriola? Siempre y cuando no lleguen a los niveles de agresión que llegaron los perredistas de Coyoacán en contra de los partidarios de Claudia Sheinbaum, los tendrá que soportar.

