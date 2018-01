¡El Mochomo una pieza clave del Chapo!

Por Raúl Flores Martínez.

En los últimos días me he puesto a ver la serie del “Chapo” en este canal de películas de prepago, una serie que para nada está fuera de la realidad. Recordé el primer escrito que hice en este espacio ya hace varios años “Cuando el narco nos alcance”.

Una recopilación de datos de los inicios del narcotráfico en México, y sus ligas con los gobiernos priístas que aún sigue en pie en algunos estados.

Uno de los principales impulsores del cártel del Pacífico, es Alfredo Beltrán Leyva, alias el “Mochomo” fue en su momento el operador del cártel del Pacifico y brazo derecho de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el “Chapo” Guzmán.

Investigaciones coordinadas entre inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Procuraduría General de la República (PGR), llevaron a un grupo de elite de Fuerzas Especiales de la novena Zona Militar junto con policías ministeriales federales a la vivienda ubicada en la avenida Juan de la Barrera 1978, entre Burócratas y Abogados, colonia Burócrata en el municipio de Culiacán, Sinaloa para detenerlo el 21 de enero de 2008.

Ya se cumplieron 10 años de la detención de este capo, considerado el principal líder del entonces denominado cártel de Sonora, dedicado a las operaciones de transporte de droga, blanqueo de dinero y cooptación de funcionarios públicos en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit principalmente dentro de la PGR; así como de dirigir a los grupos de sicarios conocidos como “Los Pelones”, en el estado de Guerrero, y “Los Güeros” o “Los Güeritos”, en el estado de Sonora.

De acuerdo con las investigaciones que realizó el gobierno de México, en la llamada “Operación Limpieza en 2008”, los hermanos Alfredo, Héctor y Arturo lograron penetrar la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) para Guzmán Loera. Altos funcionarios estaban señalados como parte de un grupo que les brindó protección.

Como resultado fueron detenidos siete altos mandos, seis mandos medios y 12 agentes, entre ellos y el de más alto nivel fue el ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano; también Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México; Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal, y el ex coordinador de Seguridad Regional de la ex PFP, Javier Herrera Valles.

Los funcionarios fueron señalados por nueve testigos protegidos, entre ellos “Jennifer”, como se le identificó a Roberto López Nájera, colaborador de Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, de formar parte de una red que brindaba información a Los Beltrán Leyva. Por falta de pruebas con valor probatorio, todos obtuvieron su libertad.

El 7 de noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó de la extradición de “El Mochomo” a Estados Unidos para ser procesado ante una Corte Federal de Distrito en el Distrito de Columbia, en Washington, por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

El pasado 3 de abril del 2174, un juez federal de esa corte autorizó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos congelar vienes de “El Mochomo”, que ascienden a los 10 mil millones de dólares. Dos días después el juez de la Corte de Distrito de Columbia, Richard J. Leon, lo condenó a cadena perpetua y al pago de 529 millones de dólares por haber pasado a la Unión Americana cerca de 27. 9 toneladas de cocaína entre los años 2000-2012.

Esto es parte de una de las historias que son poco conocidas en el país, una historia que es parte de la radiografía del crimen organizado en México.