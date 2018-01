“Transformers” encabeza nominaciones a lo peor del cine en 2017

Los Angeles.- La película “Transformers: The last Knight” encabeza la lista a los premios Razzie a lo peor del cine en el 2017 con nueve nominaciones, informó la Fundacion Golden Raspberry.

Este dia y como es habitual a unas horas de las nominaciones al los premios Oscar, la Fundacion Golden Raspberry reveló su lista del cine de deshonor en el ultimo año.

En su 38 edición, los premios Razzie dieron a conocer el más alto número de postulaciones para “Transformers: The last Knight”, para Tom Cruise en la más reciente versión de “La momia” y para “Fifty shade darker”.

Ademas fueron nominados a las peores actuaciones Johnny Depp por “Piratas del Caribe: Dead Men Tell No Tales”, Jennifer Lawrence por “Mother!” y Emma Watson por “The Circle”.

La entrega de trofeos se celebrará el próximo 3 de marzo, un dia antes de la ceremonia del Oscar, y en donde es habitual que no asistan los “ganadores”.

“Fifty Shades Darker”, la segunda entrega de la saga de romance con temas para adultos, obtuvo ocho nominaciones.

Esta competirá con “Transformers”, la película de acción y terror “The Mummy” (que recibió siete postulaciones Razzie), la comedia “Baywatch” y “The Emoji Movie” para la peor película.

La categoría de peor actor está llena de celebridades: Mark Wahlberg (“The Last Knight”), Johnny Depp (“Piratas del Caribe: Dead Men Tell No Tales”) y Tom Cruise (“The Mummy”), además de Jamie Dornan (“Fifty Shades Darker”) y Zac Efron (“Baywatch”).

Las películas de “Transformers” tienen una larga historia con los Razzies. La última película, “The Age of Extinction de 2015”, también compitió en el campo con siete nominaciones.

En aquel año perdió como la peor película ante “Saving Christmas”. En 2010, “Revenge of the Fallen” ganó tres de sus siete categorías de Razzie, incluida la peor película.

“Dark of the Moon” tuvo ocho nominaciones en 2012, pero se fue con las manos vacías.

