El padrino Videgaray; la inminente destitución de Gaby; y el premio a Cuauhtémoc G.

Por Francisco Garfias.

La destitución de Gabriela Cuevas de la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado es inminente. Hasta hoy la preside Gabriela Cuevas. Su sorpresivo salto a Morena le va a costar la destitución, nos adelantan fuentes de la Cámara Alta.

El Senado tiene otras siete comisiones de asuntos exteriores que están divididas por regiones. Las panistas Laura Rojas y Mariana Gómez del Campo encabezan, respectivamente, la de Organismos Multilaterales, y la de América Latina. Son las candidatas naturales para ocupar el puesto.

La gestión de Cuevas al frente de la citada Comisión ha sido muy controvertida. Hay quejas de que no hace equipo. “Es desleal, oportunista. Se sube a todo. Es ridículo que diga que se va a Morena por convicción democrática. ¡Por Dios!”, agregan las fuentes.

En el PAN aseguran que Gabriela se fue del partido porque no se le garantizó una diputación plurinominal que, según El Peje, sí le dará Morena.

Muchos van a celebrar. Los senadores que encabezan otras comisiones hicieron, a mediados de la legislatura, una carta dirigida a la mesa directiva del Senado para solicitar su relevo como presidenta de la Comisión General de Relaciones Exteriores.

Invadía áreas de otras comisiones, sin avisar siquiera.

Su padrino en el PAN, al que le debe el cargo, es Santiago Creel. El principal consejero de Ricardo Anaya presionó fuerte para que se quedara con la Comisión. El PRI fue el único que se opuso a que ella la presidiera. El resto de los partidos respetó la decisión del grupo parlamentario azul y, por mayoría, se quedó.

* * *

Gabriela es también presidenta de la Unión Inter Parlamentaria (UIP), brazo parlamentario de la ONU. Para llegar hasta allí recibió el apoyo incondicional de su amigo el canciller Luis Videgaray. Nos cuentan que embajadas y consulados de México alrededor del mundo nunca habían hecho una campaña tan intensa para que un connacional ocupara algún cargo.

La gestión de la hoy ex panista en la UIP termina en el 2020, pero si no es legisladora no puede seguir en la presidencia de esa organización de los parlamentos. Morena le ofrece esa posibilidad.

¿Qué pensarán hoy Videgaray y Creel de su chapulineo a Morena? Nadie sabe para quien trabaja ¿Eh?

El anuncio devolvió a la memoria colectiva el papel que jugó Cuevas en el capítulo del desafuero de AMLO, allá por 2015. Eran los tiempos de Vicente Fox. En abril se le había girado una orden de aprehensión a Andrés por desacato y abuso de autoridad en el asunto del predio El Encino.

Gabriela pagó la multa para evitar la foto tras los barrotes de AMLO. Dijo entonces que no quería que se victimizara. “Queremos que enfrente el juicio y a la Ley en libertad. No queremos que siga utilizando las instituciones, ni los recursos públicos, para tapar sus errores…”

El salto a Morena produjo una cascada de reacciones en redes sociales en contra de Gabriela Cuevas que utilizó buena parte del cuadrante para convencernos en redes sociales de su convicción democrática. Nos llamó la atención la de Vicente Fox, quien le suena por igual a Cuevas que a Anaya.

“Que mal te vez Gaby. Qué dirán nuestros fundadores. Unos Morenas y otros amarillos. Este país ha sido exitosamente dirigido por azules y rojos de cara limpia”, escribió el ex presidente en twitter.

* * *

¡Agárrese! Garganta tricolor me dio como un hecho que Cuauhtémoc Gutiérrez, líder de los pepenadores en la Ciudad de México, otrora involucrado en un escándalo de prostitución, encabezará la lista de candidatos plurinominales del PRI al Primer Congreso de la Ciudad de México.

“Eso es lo que le van a dar de regalo a Mikel Arriola. ¿También van a ponerlo a defender su inocencia?”, preguntó la indignada fuente.

Gutiérrez fue separado de su cargo de presidente del PRI en la Ciudad de México luego de las acusaciones que le hicieron en 2014 de encabezar una red encargada de reclutar mujeres para que le hicieran favores sexuales.

Eso le costó que lo congelaran en el tricolor por tres años, hasta que llegó Eruviel Ávila al PRI de la Ciudad de México. El ex gobernador mexiquense le tomó protesta a Cuauhtémoc como integrante del Consejo Político de esa agrupación y ahí consolido su nuevo empoderamiento.

Más allá de que sea inocente o no de los cargos que se le imputan, su aparición en la lista “pluri” del PRI al Primer Congreso de la CDMX va a disuadir el ya de por si menguado voto por el tricolor en la capital de la República.

El llamado “Príncipe de la Basura”, sabe que su imagen no le favorece a ese partido.

Alguna vez nos dijo que a él lo acusan y lo linchan por “portación de cara prohibida”.

Pero los dirigentes priistas creen que les aporta más reincorporarlo a cargos visibles que mantenerlo alejado. ¡Ni como ayudarlos!

* * *

Por fin me hizo sentido el coqueteo destacados obradoristas con Manlio Fabio Beltrones. Lo hicieron sucesivamente Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsy y Olga Sánchez Cordero.

Me queda claro que el político de Sonora nunca va a hacer campaña contra el PRI. No es el estilo de la casa. Pero el gobierno de coalición es su tema. Lo ha promovido desde todas las trincheras.

No suena descabellado, entonces, que en caso de que triunfe el tabasqueño en la elección presidencial, lo que es una posibilidad real, lo veamos como jefe de gabinete, como sugieren fuentes del tricolor.

Andrés ya mostró lo pragmático que puede llegar a ser para alcanzar su sueño de llegar a Los Pinos. Con más razón lo será para gobernar, en caso de que el voto lo favorezca el próximo primero de julio.

Fin.