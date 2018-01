Acercándose a la Realidad de los Candidatos

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Una gran decepción para muchos han resultado ser los precandidatos. Casi todos.

Mucha gente se siente desilusionada de las personas que quieren encabezar el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los de los municipios y los parlamentos.

Se vienen a enterar de lo que no se imaginaban y a muchos les da repugnancia. Decía un título de una comedia clásica del siglo pasado: “Paren al mundo que quiero bajarme”.

Tanta profusión de alabanzas y porras injustificadas, ataques e interpretaciones de conveniencia, y miles de anuncios de parte de partidos y el INE, agotan a las personas de buena fe y las sumen en una impotencia, no saben que es cierto, porque no les cuadra lo que tienen enfrente y que forzosamente saben, deben en unos meses, determinar con su voto.

Y no me refiero a los escépticos: los viejos, que dicen tan a gusto que estábamos cuando no nos enterábamos y otros determinaban el rumbo del país. O a los jóvenes quienes solo les importa su vida cibernética.

Y es que están confundidos muchos que ahora son indecisos y que serán los que decidan. Porque les resulta difícil discernir entre lo que es toral y lo que no lo es. Entre lo falso y lo verdadero.

¿Pero porqué tantos datos desalientan?

Por una parte, porque no están al día de lo que sucede en la vida pública cotidiana; y de repente, por los tiempos políticos, las necesidades electorales y la inherente competencia de candidatos; se ven forzados a tomar una decisión, en un panorama bajo presión, que muestra que les pasaron de noche determinaciones y acontecimientos, que en su momento debieron ocupar su interés.

Y dos, porque las personas idealizamos a otras, y en el vacío de las realidades propias; queremos encontrar soluciones mágicas, rápidas, sin dolor, y ningún costo, que paradójicamente, mediante agentes externos, transformen nuestra vida en algo mucho mejor.

Queremos creer que los líderes políticos están obligados a ser mejores, porque nos lo dicen, directa e indirectamente con discursos; en los medios, sus amanuenses; y porque la lógica indica que si están arriba, son mejores.

Pero cuando se revela que los problemas graves siguen igual y no se avanza como se necesita, y que no hay determinación que pare los flagelos colectivos. Y surge la demagogia, que por lógica elemental no puede resolverlos. El ciudadano entra en una crisis interna, la callada, e incómoda que lo hace desconfiar de todos y de todo.

El primer problema es cierto, el no interesarse en la vida colectiva es lo que se llama despolitización. El segundo, no tener datos completos sobre lo que pasa y de los responsables, a quienes se les ha confiado la tarea, es desinformación.

Por eso lo de julio del 2018 debe verse como algo positivo. Porque los electores son ubicados en el umbral de combatir ambos obstáculos de fondo, dijéramos estructurales: la despolitización y la desinformación.

En vivo y a todo color resaltan las anomalías graves, mas allá de las que se puedan padecer en lo particular: deudas gigantes y mala administración; pero a la vez, se ven los proyectos truncados: las reformas que no están completas.

También en estos tiempos de lucha electoral, asoma la seriedad de las personas, su constancia en ideas o las ocurrencias como opción manipulatoria. Los intereses de grupo por mantenerse a toda costa; o las ansias de poder, por el poder mismo.

Se ven claros los dictadorzuelos, los oportunistas, los trepadores, los simuladores, los ignorantes, los favoritismos, los engaños que no tienen sustento.

Se pone de relieve que la fama y el circo son factores para nombrar en responsabilidades, quienes se sabe de antemano son incapaces: deportistas, faranduleras y tránsfugas vividores.

Y también se nota la urgente necesidad de liderazgos con ética, con formación en las ciencias del gobierno. Personas de bien que faltan, con carácter y con ideas de estado.

Faltan todavía rumbo a julio, olas de verdades y de ofensas, pero no se pueden acallar las marejadas. Lo que se hizo bien o mal saldrá a la luz. Lo que se piensa brillantemente o de manera extraviada también.

Los que los rodean, sus intereses e historias deben ser incluidos en lo que cuenta. Pero sobre todo, se tiene que pensar que lo que se haga en esta etapa, limpio o sucio tendrá sus consecuencia.