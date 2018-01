Liverpool celebra 50 años del “Álbum blanco” de los Beatles

Londres.- La ciudad de Liverpool anunció en Londres el programa cultural de este año que incluye el 50 aniversario del lanzamiento del “álbum blanco” (“White album”) de los Beatles que fue lanzado en 1968.

Los Beatles viajaron a la India en 1968 para producir su álbum de estudio que incluyó canciones como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear Prudence”, “Glass Onion” y “Ob-la-di, Ob-la-da”.

La mayoría de la canciones del álbum “The Beatles”, cuya portada es blanca sin textos ni colores psicodélicos, fueron concebidas durante su estancia en Rishikesh, India en la primavera de 1968.

La atracción turística “The Beatles story” que el año pasado recibió más de 250 mil visitantes de todo el mundo abrirá una exposición para recordar este episodio en la vida del cuarteto de Liverpool.

La directora de Marketing de “The Beatles story”, Diane Glover, viajó el año pasado a Rishikesh, en el norte de la India, para seguir los pasos de los Beatles en el que fuera el centro de meditación de Maharishi Ashram, que en ese momento estaba en ruinas, y que hace poco abrió como una atracción turística.

“Es un lugar mágico, para ser honestos, cuando caminamos por las ruinas de Maharishi Ashram, me di cuenta que es claramente un lugar de paz y retiro”, comentó Glover.

En el Hard Rock Café de esta ciudad, Glover señaló que la estancia de los Beatles en la India fue un momento “importante de reflexión ya que su manager, Brian Epstein, acababa de fallecer en el verano de 1967”.

Los Beatles escaparon de sus fans y de los medios de comunicación en busca de la espiritualidad y de un lugar apartado que les permitiera escribir las canciones de su siguiente producción discográfica.

En palabras de Lennon su viaje a India fue “para alejarnos de todo (…) allí escribí algunas de mis mejores canciones”.

El noveno álbum de estudio contiene un doble LP con 30 canciones entre las que destacan: “The Continuing Story of Bungalow Bill”, “Happiness is a Warm Gun”, “Martha My Dear”, “Piggies”, “Julia” y “I’m so Tired”.

La exposición “Los Beatles en India” incluirá una cítara (instrumento indio) utilizada por el músico Ravi Shankar, y quien tuvo una gran influencia en George Harrison.

También será presentada una exposición fotográfica del canadiense Paul Saltzman, quien estuvo con los Beatles en India y tomó algunas de las fotografías más íntimas e icónicas de los famosos músicos.

La exesposa de Harrison, Pattie Boyd, quien también estuvo con los Beatles durante su estancia en India, al igual que Cynthia Lennon (primera esposa de John Lennon), ofrecerá algunos relatos de su experiencia en ese viaje de varias semanas.

La exposición será uno de los eventos más destacados en el calendario cultural del puerto de Liverpool, lugar donde se conocieron John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

Ntx