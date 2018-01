“Tómelo con Calma”

No cabe duda de que el hecho de no profundizar en estudios vocacionales que fortalezcan la formación de los jóvenes, nos ha llevado no sólo a las elevadas estadísticas de jóvenes con estudios truncos; sino a un alto índice de malos profesionistas frustrados, por no ejercer lo que en verdad les gusta, lo que se traduce en un mal desempeño, un bajo rendimiento, y un deterioro en el desarrollo de nuestro país.