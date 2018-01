Cantautor Richard Ashcroft vuelve a México con su disco “These people”

México.- El cantautor británico Richard Ashcroft, quien fue vocalista del grupo de rock alternativo The Verve, ofrecerá un concierto íntimo en el Plaza Condesa el 23 de abril próximo.

Tras su paso por el Festival Corona Capital, Ashcroft regresa a este país con su nueva producción discográfica “These people”, con la cual además visitará Argentina y Chile, de acuerdo con reportes de prensa.

El intérprete se dio a conocer en 1989 en el mundo de la música de la mano de la agrupación The Verve, en la que fue vocalista y compositor. Durante este tiempo alcanzó el éxito mundial con temas que marcaron a más de una generación como “Bitter sweet symphony”, “The drugs don’t work”, “Sonnet”, “Lucky man” y “Love is noise”, por mencionar algunos.

Más tarde, y tras la disolución de la banda en 1999, comenzó su carrera como solista, hecho que se materializó con el lanzamiento del álbum “Alone with everybody” (2000). El álbum figuró en los primeros lugares en las listas de popularidad.

La discografía de Ashcroft también está integrada por los álbumes “Human conditions” (2002), “Keys to the world” (2006), “RPA & The united nations of sound” (2010) y “These people” (2016).

