En época invernal predominan las infecciones oculares especialista

Puebla.- El oftalmólogo del Hospital de alta Especialidad “San José” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, Jorge Gutiérrez Ponce, informó que en esta época del año donde predominan los climas fríos es importante cuidarse de las infecciones bacterianas en los ojos, que pueden manifestarse con ardor, picazón, secreción, lagañas e inflamación.

Indicó que quienes presentan gripa es habitual que tengan infección ocular, irritación, ojos rojos, aumento de alergias e infecciones virales, asociados a los cambios de clima, sin embargo, la ciudadanía debe de tomar el tratamiento adecuado para no ocasionar una infección ocular severa.

“Es común en esta época el famoso herpes, cuando bajan mucho las defensas, esta infección puede llegar al ojo y causar una cicatriz o una úlcera que si no se trata a tiempo puede causar una repercusión visual progresiva y lentamente disminuir la visión”, señaló el especialista del IMSS en Puebla, a través de un comunicado.

Gutiérrez Ponce mencionó que otros causantes de infección ocular son la ceniza del volcán, el aire muy frío y reseco, tallado frecuente de ojos, auto contagiarse por agarrar una moneda, el celular o las manos sucias; el clima juega otro papel, reseca la lagrima y al rosar y tallar causa irritación.

“La famosa agua de manzanilla puede funcionar como lubricante, pero no como medicamento, no pasa nada, el problema radica si pasan uno o dos días y no ha mejorado la infección tiene que acudir al especialista”, sentenció.

El oftalmólogo del IMSS en Puebla recomendó a la población que si presenta alguno de los síntomas anteriormente mencionados, debe acudir con el especialista, asimismo cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, sobre todo a aquellos que ya presentan alguna enfermedad respiratoria.

Añadió que deben cuidar de no contagiar a las personas que les rodea, usar cubreboca, tomar mucha agua, no acudir a lugares concurridos, cuidar a los niños menores de cinco años y adulto mayores.

Ntx