Por Kendra Cherry – Verywell.com; Traducción: Alfonso López-Collada G.

Hay una diferencia obvia entre los recuerdos de corto plazo y los de largo plazo, pero ¿cuánto puedes esperar que te duren los de corto plazo? ¿Es posible alargar este término, y cómo puedes recordar cosas durante más tiempo?

La memoria de corto plazo, también llamada primaria o activa, consiste en la información de la que somos conscientes o la que estamos pensando. La información que se encuentra en la memoria de corto plazo nace de poner atención a los recuerdos sensoriales.

Un repaso rápido:

La memoria de corto plazo es muy breve. Cuando no se repasan los recuerdos de corto plazo o no se mantienen activos, duran apenas unos segundos.

Short-term memory is limited. It is commonly suggested that short-term memory can hold seven plus or minus two items.

La memoria de corto plazo es limitada. Frecuentemente se sugiere que puede contener siete elementos, más o menos.

Duración de la memoria de corto plazo

La mayor parte de la información que se guarda en la memoria de corto plazo será almacenada durante unos 20 ó 30 segundos, pero este plazo puede ampliarse mediante entrenamiento o con un mantenimiento de la información. Alguna información puede permanecer en la memoria de corto plazo hasta por un minuto, pero la mayoría desaparece pronto de manera espontánea.

Imagina, por ejemplo, que tratas de recordar un número telefónico. La otra persona te lo dicta rápido y lo anotas rápido en tu mente. Poco tiempo después te das cuenta de que ya se te olvidó el número. Sin practicarlo o sin repetirlo mucho, hasta que se deposita en tu memoria, tu memoria de corto plazo pierde la información en muy poco tiempo.

Puedes aumentar la duración de tus recuerdos de corto plazo hasta cierto punto mediante trucos estratégicos como repetir la información mentalmente o en voz alta. Sin embargo, la memoria de corto plazo es también susceptible a interferencias.

Cualquier información nueva que entre en tu memoria de corto plazo pronto desplaza a la información anterior. Y puede darse un olvido por interferencia cuando en tu memoria tienes elementos similares que se mezclan y confunden.

Si bien es cierto que olvidamos pronto muchos de nuestros recuerdos cortos, dando ciertos pasos podrás pasar a la siguiente etapa y entrar al reino de la memoria de largo plazo.

La capacidad de la memoria de corto plazo

La cantidad de información que puede ser almacenada en la memoria de corto plazo puede variar. Una cifra que se menciona frecuentemente es el siete, con un margen de más o menos dos elementos, basada en los resultados de un famoso experimento sobre la memoria de corto plazo. En el influyente documento “El mágico número siete, más – menos dos”, el psicólogo George Miller plantea que la gente puede retener entre cinco y nueve elementos en su memoria de corto plazo. Investigaciones más recientes indican que una persona es capaz de guardar aproximadamente cuatro paquetes de información en su memoria de corto plazo.

Diferencia entre memoria de corto plazo y memoria de trabajo

La memoria de corto alcance frecuentemente se intercambia con la memoria de trabajo, pero ambas deben ser entendidas por separado. El término “memoria de trabajo” se refiere al proceso que usamos para almacenar, organizar y manipular información temporalmente. Por otra parte, memoria de corto plazo es la que almacena información sólo temporalmente.

Diferencia entre las memorias de corto y de largo plazo

Los estudiosos de la memoria aplican el llamado “modelo de tres pisos” para conceptualizar la memoria humana. Este modelo indica que la memoria consiste en tres dimensiones básicas: sensorial, de corto plazo y de largo plazo; y que cada una de ellas puede ser diferenciada con base en la capacidad de almacenamiento y la duración.

Mientras que la memoria de largo plazo parece tener una capacidad ilimitada que perdura a lo largo de los años, la de corto plazo es relativamente breve limitada. Dividir recuerdos en bloques de menor tamaño nos permite recordar más elementos durante un rato.

El estudio del procesamiento de la información indica que la memoria humana trabaja como computadora: que la información primero entra a la memoria de corto alcance (una retención temporal de eventos recientes) y luego una parte pasa a la memoria de largo plazo (un almacenamiento relativamente permanente), como una computadora guarda datos en su disco duro.

¿Pueden los recuerdos recientes volverse de largo plazo?

Dado que la memoria de corto plazo es limitada tanto en su capacidad de almacenamiento como en su duración, la retención de recuerdos exige que se transfiera la información de los almacenes de corto plazo a la memoria de largo plazo.

¿Y cómo es que sucede eso? Hay varias maneras:

Como se dijo arriba, dividir es una técnica de recordación que puede facilitar la transferencia de información a la memoria de largo alcance. Esto implica partir la información en varios bloques más pequeños. Si tratas de recordar una cadena de números, por ejemplo, puedes separarlos en grupos de tres o cuatro elementos.

También la práctica te ayudará a que la información entre en tu memoria de largo plazo. Imagina, por ejemplo, que estudias para un examen. En vez de sólo leer la información una o dos veces, puedes optar por analizar tus notas otra y otra vez hasta que la información crítica penetre en tu memoria.

El modelo Atkinson-Shiffrin, conocido como “modelo multimodal”, afirmaba que luego de un tiempo todos los recuerdos de la memoria corta se depositan en la memoria larga.

Algunas investigaciones posteriores proponen que tiene lugar cierta edición mental y que sólo determinados recuerdos son elegidos para entrar a la memoria de largo plazo. Otro grupo de investigadores plantea que tenemos almacenes distintos para los recuerdos de corto y de largo plazo.

Los estudios recientes muestran que el ejercicio es otra manera de ayudar a incrementar la memoria de corto plazo. Un experimento encontró que poner ratas que sufrían de Alzheimer a correr en una banda, logró una mejoría en su memoria de corto plazo al aumentar su neurogénesis (producción de nuevas neuronas), lo que le inyecta esperanza a los estudios que buscan aliviar la enfermedad de Alzheimer.

Unas palabras de Very-Well

La memoria de corto plazo juega un papel vital para que seamos funcionales en este mundo que nos rodea, pero es limitada en términos tanto de su capacidad como de su duración. Los padecimientos y los daños también pueden influir en nuestra habilidad para retener recuerdos cortos y para hacerlos duraderos. Conforme las investigaciones avancen y aprendamos más sobre los factores que influyen en la memoria, irán surgiendo nuevas maneras de mejorar y proteger nuestra memoria de poco alcance. Recuérdalo.

* Trad. Alfonso López-Collada G.