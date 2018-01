Chris Hemsworth deja el martillo de Thor y la actuación por un tiempo

México.-Tras 9 años en lo más alto de Hollywood, 5 grandes blockbusters junto a Marvel y otros tantos proyectos, Chris Hemsworth ahora dice basta. El actor ha generado una gran atención a su alrededor tras su última aparición en “Thor: Ragnarok”, y las posibilidades de continuar la saga le habían colocado en una posición más que complicada. Tras la finalización del rodaje de “Avengers 4” sin embargo su relación con el estudio que le ha llevado a la fama llegaba a término, y aunque los fans tenían el deseo de parece que ha llegado un momento de su vida en la que necesita un respiro más que merecido.

Durante los últimos meses Hemsworth ha vivido una situación familiar bastante complicada, que tras todos los escándalos con la prensa y la relación con su pareja la actriz Elsa Pataki, no ha dejado de agravarse. Todo ello unido al comprometido calendario de trabajo que le exigía el papel de Thor y su consecuente fama le habían alejado por completo de sus hijos a los que ahora quiere dedicar más tiempo. “Quiero poder llevar a mis chicos al colegio. Puede que esté retirado todo el año“, confesaba en una entrevista para . “Todo ha ocurrido de repente y pensé: ‘Dios ¿estoy intentando hacer demasiado de una sola vez? No me arrepiento de ninguna manera. Simplemtente quiero estar más en casa“.

Con el final de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, su participación en el mundo de los superhéroes llegaba a un punto de inflexión que ha terminado empujando al actor a una decisión lógica. “Quiero estar más ahí“, explicaba. “Mi mujer y yo estuvimos hablando el otro día sobre cómo pasan los años; nuestra hija India Rose tiene cinco años y medio, y los chicos tienen tres y medio. Y por mucho tiempo que pases con ellos nunca parece sufcieinte. Siempre es agotador, incluso cuando tenemos ayuda de los abuelos a una cuidadora“.

El respiro en su carrera ahora abre una cuestión importante en torno al futuro de Thor. Si bien Marvel todavía no había ni siquiera insinuado la posibilidad de sustituirle, el cambio en el estudio apuntaba a una renovación casi completa de los actores. Que ahora Hemsworthdecida dejar descansar el martillo podría echar por tierra las futuras secuelas de Taika Waititi, o los posibles planes del estudio para las siguientes entregas de los Vengadores. No obstante su regreso tras recobrar fuerzas podría ser más espectacular que nunca, y un papel como el del dios asgardiano requiere de una fuerza y presencia de la que ahora mismo no goza el actor.

areajugones