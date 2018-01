Luis Fonsi disfruta ser nueva imagen de una marca de papas fritas

México.- El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi se une a la lista de famosos que han sido imagen de una conocida marca de papas fritas, y cuyo comercial se dará a conocer este 28 de enero durante la transmisión de los Premios Grammy.

“Estoy muy contento de formar parte del lanzamiento de esta campaña, pues se trata de una marca que lleva muchos años en el mercado y que le da mucha importancia a la música, sobre todo a la latina”, expresó Fonsi en entrevista con Notimex.

Precisamente fue por esta razón que el cantante del afamado tema “Despacito” aceptó la propuesta, aunado a que la marca refleja muchos valores con los que él se identifica, sobre todo el de compartir con la familia.

“Cuando me hablaron para ser la voz en la campaña 2018, me encantó la idea porque la propuesta de la marca es positiva, celebra los sabores latinos, los sabores mexicanos, a la familia, va mucho con la música y con lo que yo soy. Ya verán de lo que se trata el comercial porque no puedo adelantar más”.

Platicó que durante la grabación le fue difícil evitar degustar el producto por una sola vez, pues fiel a la frase de: “A qué no puedes comer sola una”, rompió la dieta y devoró cuantas bolsas de papas halló a su paso.

“¿Quién no ha disfrutado una bolsa de Sabritas? Mientras estuvimos filmando vi tantos paquetes a mi alrededor que me fue muy complicado decir que no, así que los disfruté como lo hace toda la gente de México”.

Debido a que la marca suma más de 70 años en el mercado mexicano, llegando a varias generaciones, Luis Fonsi considera que, a su vez, contribuirá a que él y su música lleguen a un mayor número de público.

“Me sentí muy a gusto trabajando con todo el equipo y si yo y mi música llegamos a más gente, me sentiré muy contento y honrado”, concluyó.

Otras celebridades que han sido embajadores de la marca son Leonel Messi, Enrique Iglesias, Adam Levine, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Lucero y William Levy, entre otros.

Ntx