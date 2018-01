Vergonzoso resultado de la traición y complicidad de la XIV Legislatura

Por Miryam Gomezcésar.

Los gobiernos convirtieron la administración pública en espacios de frivolidad y excesos desde donde, sin reparar en las consecuencias, dejar hacer y pasar ha sido la constante. El desorden interno en las instituciones oficiales es una pesada carga para los candidatos que en campaña deberán enfrentar estos reclamos.

Tal vez a esto se debe el fracaso de los programas implementados por los gobiernos para frenar al crimen organizado, un tema que dejaron crecer sin consideración. Resolver los problemas de la inseguridad por la amenaza de la creciente violencia es una exigencia generalizada y tema de debate de especialistas y autoridades. Las consecuencias son brutales y están a la vista de todos.

Por ejemplo, los daños causados a terceros por balaceras, enfrentamientos y ejecuciones, son frecuentes e inocultables aunque los mandos los minimizan y nadie responde por estos. Frente a los lamentables hechos las autoridades se mantienen indiferentes y los afectados deben resolver solos su complicada situación imprevista por algo en lo que nada tienen qué ver (gastos médicos, traslados, medicamentos, tratamientos y en un extremo, gastos funerarios).

El aceleramiento de la violencia reflejado en las crecientes ejecuciones (29 en lo que va de enero) y el grado de agresividad de las bandas criminales tiene colmados de enojo a los habitantes de la zona norte que se sienten desprotegidos cada vez que se escuchan detonaciones, se descubren ejecutados, descuartizados o torturados y a últimas fechas, intimidados por la capacidad ofensiva del enemigo que no limita su atrevimiento, como los agresores que ésta semana lanzaron una granada de fragmentación (a la que por fortuna no retiraron el seguro) a las instalaciones de la policía estatal. La situación aterra por lo que significa.

La infiltración del crimen organizado en los gobiernos resulta espeluznante como lo narra el destacado periodista Héctor de Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada por el diario El Universal, describe cómo, tras la captura de Doña ‘Lety’, la violencia en el Caribe recrudeció “Durante el gobierno del priísta Roberto Borge Angulo, Doña Lety fincó su poder mediante la compra de funcionarios de alto nivel de la procuraduría, y mediante el pago sistemático a agentes estatales, municipales y federales…” y menciona jefe de escoltas del ex Procurador de Justicia de Quintana Roo durante el gobierno de Roberto Borge, Gaspar Armando García Torres, como parte del entramado criminal.

Estremece pensar la facilidad en los gobiernos para involucrarse con los criminales y nada sucede más allá de lo que tenga tintes políticos. El tema llegó al límite de las detenciones y la extraña procuración de justicia cuando se recuerda cómo procedieron los ex colaboradores de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, para hacer y deshacer a su antojo.

Por eso los diputados locales y regidores que aprobaron la Cuenta Pública de Roberto Borge Angulo y los alcaldes, deben estar asustados con la información sobre las detenciones judiciales, conscientes de que, para vergüenza de todos, con su voto avalaron todo lo que el ex mandatario ordenaba y hoy, si la lucha contra la corrupción y la impunidad en Quintana Roo va en serio y no se trata de una simple cortina de humo como muchos presuponen, el ex líder de la XIV Legislatura local, Pedro Flota Alcocer, junto con los diputados involucrados que conforman parte del desliz, deben estar tronándose los dedos.

Pero, en la XV Legislatura, los diputados no consideraron necesario modificar la ley que Roberto Borge diseñó para que el peculado no sea considerado como delito grave, por lo que es probable que los detenidos logren llevar su litigio en libertad mediante el pago de una fianza, lo cual debilitaría el proyecto del Gobernador Carlos Joaquín en su lucha contra la corrupción.

Desde luego su gobierno ha perdido confianza porque no fluye suficiente información en temas torales como la recuperación de bienes patrimoniales y montos financieros. La veracidad de la sentencia comprometida desde su primer discurso ya como gobernador, de que ‘el que la hace, la paga’ para marcar una diferencia de visiones sobre la forma de administrar los bienes públicos con los gobiernos anteriores, queda en entredicho por el desinterés de los diputados locales de modificar la ley correspondiente.

Por la forma como se ejecutaron las órdenes de aprehensión (sin el protocolo de esposarlos y retirarles el teléfono celular), ambas capturas generaron dudas. La sospecha de que las detenciones del ex Secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría y del ex titular de Sefiplan y ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, habían sido pactadas y que tan sólo se trata del intento de crear una percepción para fortalecer la postura del pre candidato presidencial de la alianza “Por México al frente” Ricardo Anaya, sobre los buenos resultados de los gobiernos encabezados por esta alianza PAN/PRD/MC.

Pero el mandatario Joaquín González se justifica “Tocas muchos intereses y eso es precisamente lo que estamos haciendo, y si se dan cuenta, tomamos un tema de corrupción y cuando tenemos resultados enseguida hay problemas. ¡Claro!, estamos tocando intereses y vamos a seguir tocando porque Quintana Roo merece salir adelante”, dijo.

Consciente que en su equipo tiene detractores; de la ‘necesidad’ de mantener figuras controvertidas de varios partidos políticos en su gobierno y de que no ha logrado convencer a los ciudadanos con las pesquisas para resarcir el daño y recuperar los recursos desviados, convencer de la eficacia de su proyecto para mejorar los estándares de seguridad, entre otros problemas serios, hoy Carlos Joaquín deberá persuadir a sus gobernados de estar en el camino correcto en su lucha contra la corrupción y la impunidad para fortalecer su liderazgo que pasa por momentos delicados.

En este sentido, la sugerencia del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, de legalizar la cannabis o marihuana en los destinos más afectados por las bandas criminales como Baja California Sur y Quintana Roo, para uso lúdico, aunque es un tema ineludible, en pleno proceso electoral no deja de ser una ocurrencia oportunista de un tema que debe tratarse con seriedad sin el manoseo político porque se trata de la seguridad de todos y no de hacerlo parte de un escenario de desesperación política.