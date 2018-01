Andrés Manuel: no te olvides de Lady Wuuu.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

No sólo porque la tercera es la vencida, sino porque Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya está muy viejo y muy jodido de salud. Es por todo esto que MORENA está echando toda la carne al asador para que “El Peje” gane, a como dé lugar, la tan ansiada Presidencia de la República. Si no fue en el 2006, ni en el 2012… ¡tiene que ser en el 2018!

Ya no habrá otra oportunidad. Él lo sabe. MORENA lo sabe. Es ahora o nunca.

Su obsesión por el poder lo ha mantenido vivito y coleando por casi cincuenta años. AMLO babea, se moja y se excita cada vez que piensa en la banda tricolor surcando, en diagonal, sobre su pecho. Obvio que me refiero a la banda presidencial de veras, no el remedo espantoso y poniatowsko del 2006.

Como el “cristiano renacido” que es, AMLO cree que su vida tiene una misión “renovadora, purificadora y redentora”… Andrés Manuel es, ante todo, un fanático religioso disfrazado de juarista y cardenista. Pero, en estos momentos, su fanatismo ha asumido una nueva estrategia con miras a ganar la Presidencia en este 2018.

Es por eso que ahora AMLO ha ensanchado la puerta de su partido-secta para que pueda entrar cualquiera, ya que de los “arrepentidos” en el “reino” de MORENA.

Andrés Manuel ya no se reserva, como antes, el derecho de admisión. Ahora prácticamente cualquiera puede entrar a su partido-secta, porque votos son votos, y las elecciones se ganan con votos, no con “prinjipios”, ni con “valores”.

Repito: las elecciones se ganan con votos. Punto. Dejémonos de estupideces.

Es por ello que el “cristiano renacido” se ha convertido en la “puta de Babilonia”. Objetivo de AMLO: ganar la Presidencia. ¿Por qué medios? Por los que sean.

¡Ah, Nicolás Maquiavelo, cómo te amo! ¡Verdadera ciencia política! La esencia de la política es acceder al poder y, una vez apoltronado en él, mantenerlo y ensancharlo.

AMLO ya se dio cuenta, tarde pero se dio cuenta, de que él tuvo todo lo necesario para ser Presidente de México en el 2006. ¿Cuál fue su error? No haber negociado con Elba Esther Gordillo. La “madrota” del SNTE lo buscó a él antes que a nadie. Y Andrés Manuel, de forma por demás pendeja, dejó pasar una oportunidad de oro. Dizque que no negociaba con rufianes. Dizque que no pactaba con mafiosos. ¡Pobre idiota!

Les confieso que cuando a mí me preguntaron mi parecer al respecto, como asesor político que era de un grupo importante del PRD en ese entonces, no dude en mi respuesta: “Andrés Manuel debe negociar con Elba Esther, de eso depende la Presidencia”.

La elección de 2006 se ganó por el voto corporativo de Elba Esther. No lo quiso Andrés Manuel, por eso se lo llevó Felipe Calderón.

Doce años después, AMLO ya aprendió la lección: se debe negociar hasta con el pinche Diablo, y si el Diablo está el calzones mucho mejor, porque eso significa que el Diablo está dispuesto a todo. Tarde, pero aprendió la lección. Andrés Manuel es un político de lento aprendizaje, pero ya aprendió. Andrés Manuel es un auténtico retrasado mental.

¡Política de puertas abiertas! ¡Lo que sea para ganar la Presidencia!

¡Vaya, al menos AMLO ya aprendió algo de sus secretos paladines, los aborrecibles dictadores Fidel Castro y Hugo Chávez!

Por algo Fidel Castro dijo, en 1959, que él no era comunista, para años después, en 1961, cuando ya estaba en el poder, decir que era “marxista-leninista”, o sea, peón, sirviente y prostituto de la Unión Soviética.

Por algo Hugo Chávez se quitó el uniforme de militar golpista en 1998. Por algo reprobó la dictadura cubana desde su corbata de “civil demócrata”. Por algo se mostró partidario de la inversión privada. Por algo se mostró favorable a la alternancia política, para después, ya estando en el poder, joder a Venezuela con una economía planificada, con el menoscabo de las libertades fundamentales y con una adoración demencial hacia la dictadura castrista.

Andrés Manuel ya aprendió una de las más elementales lecciones de la realpolitik: se debe presumir lo que no se es a objeto de obtener lo que no se tiene para que, ya en el poder, pueda joder a todo aquel que ose oponérsele.

Menso el viejito enfermo y decrépito llamado Andrés Manuel, pero por fin ya aprendió la lección.

¡Política de puertas abiertas! ¡Lo que sea para ganar la Presidencia!

Y vengan al paraíso de MORENA todos los “arrepentidos”, cuando por “arrepentidos” debemos entender todo el cascajo político deseoso de obtener un “hueso”.

Allí está Miguel Barbosa, el ex perredista que atacó sistemáticamente a AMLO hasta que su partido de origen (el PRD) le dijo que él no era el elegido para la candidatura del gobierno de Puebla. Entonces dobló bandera (julio de 2017), al grado de sentarse a la mesa con el ex priista-salinista y hoy moreno Manuel Bartlett, para al menos mantener su espacio político regional.

Luego (en agosto de 2017) vinieron otros perredistas como Pablo Gómez, Leonel Godoy, Carlos Sotelo, Raúl Morón, Dorisol González, Indira Vizcaíno y Héctor Yescas, a expresar su apoyo a AMLO. Era obvio: al menos desde el 2013 todo ellos operaban de facto para Andrés Manuel, pero cobrando en el PRD. Estaban convencidos del liderazgo de AMLO, pero seguían cobrando en el PRD: primero el bolsillo, luego las lealtades políticas. La política del convenenciero, qué más da. Un mercenario es un mercenario.

En septiembre de 2017, se sumaron a AMLO las señoras Ifigenia Martínez y Dolores Padierna, en el marco de la Firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México.

El viernes 15 de diciembre de 2017, el fundador de la corriente perredista Patria Digna, Carlos Sotelo García, y sus seguidores anunciaron su renuncia al PRD a objeto de sumarse a MORENA.

El lunes 18 de diciembre de 2017, el Senador Raúl Morón Orozco y la expresión de la Alianza por la Unidad Democrática (AUD) renunciaron oficialmente a la militancia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán. A la decisión rupturista de Raúl Morón se sumaron Víctor Romo, Camilo Valenzuela, Domitilo Posadas, Cristina Portillo y Vicente Emilio Ponce Cano, entre otros.

El “oportunismo político” en pleno, pues.

A inicios de este año, Esteban Moctezuma Barragán, hermano del Jefe Delegacional de Azcapotzalco por MORENA, se sumó a AMLO. Queda clara la estrategia de Ricardo Salinas Pliego, dueño de los canales 7, 13 y 40, los mismos canales que privatizó Carlos Salinas de Gortari. Los extremos se unen.

Gracias a la conformación de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que agrupa a MORENA, al PT y al PES, Andrés Manuel sumó los “talentos” de gente como el futbolista Cuauhtémoc Blanco.

Ya entrados en eso de las figuras públicas, ¿qué tal el stripper Sergio Mayer para una diputación federal por La Magdalena Contreras? Digo, si los “artistillas progres” son un buen negocio (allí están los fantasmagóricos Damián Alcázar, Héctor Bonilla y Bruno Bichir)… ¡qué mejor que un “papito apachurro veterano” como Mayer!

Y el reciclaje político es lo de hoy: ahí están el ex Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, que busca la alcaldía de Morelia, y su hijo, quien va por una diputación federal, ambos avalados por el evangélico PES, el reciente aliado electoral de MORENA. Ex priismo con sospechosos acercamientos a los narcos, al fin que AMLO los quiere “amnistiar”.

¿Y qué tal Lilly Téllez para el Senado de la República por parte de Sonora? Por lo visto, Carmen Aristegui no es la única periodista afín al “proyecto regenerador”. Siempre gris, segundona y exhibicionista, Lilly Téllez ahora aspira a ser noticia en vez de darlas.

De Gerardo Fernández Noroña ni qué decir: siempre parasitando y ofreciendo sus atributos porriles. Ladrar, golpear, estorbar, dar nota… ¿Eficacia? Ninguna.

Los bejaranos de aquí y de allá sumándose al proyecto de AMLO. Nada nuevo bajo el sol: los bejaranos han hecho el papel de Caballo de Troya desde el 2012, al menos. Sólo formalizan su chaqueterismo.

Y, a recientes fechas, parte de la plana mayor del magisterio corporativo, como el yerno (Fernando González) y el nieto (Fujiwara Montelongo) de Elba Esther Gordillo, se ha sumado al populismo autoritario de AMLO, con la clara intención de revertir la Reforma Educativa, a objeto de que el rancio sindicalismo “charro” recupere su poder para: a) otorgar plazas, b) otorgar créditos para la vivienda y c) otorgar licencias con goce de sueldo (comisiones).

¡Ah, y qué tal el caso de la mega arribista Gabriela Cuevas!

La hoy ex panista Gabriela Cuevas representa perfectamente la esencia el estercolero político de México: a cambio de un “hueso” de tres años, la tipa se desdice de poco más de tres lustros de anti-pejismo.

Y llegarán otras más personas, porque en los períodos electorales sale a relucir la verdadera esencia de los individuos. Y que conste que no nos rasgamos las vestiduras: sabemos perfectamente cuál es la esencia de la política. Sólo nos gusta exhibir a los tartufos.

Para concluir, hay que recomendarle a Andrés Manuel que invite a su equipazo político a la carismática y popular Lady Wuuu, ese simpático gay que es un abierto fan del grupo Menudo, porque seguro le levanta la votación.

Es más, podemos recomendarle a AMLO un spot con Lady Wuuu. Imagínense a alguien peguntándole a Lady Wuuu lo siguiente: “¿Y tú qué crees que podría hacer Andrés Manuel por nuestro país?”. Obvio, ya conocemos la respuesta: “¡Ay, pues muchas cosas… wuuu!”. ¡Sería un súper hit, por encima del indito Yuawi!

Ahí se los dejo de tarea a mis amigos de MORENA.

Andrés Manuel: no te olvides de Lady Wuuu.

Hace doce años, el triunfo de AMLO dependió de Elba Esther Gordillo. Andrés Manuel apostó mal y perdió la elección del 2006. Ahora su triunfo depende de Lady Wuuu…